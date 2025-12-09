16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ИИ снова на пьедестале: ежегодное аналитическое исследование глобальных трендов цифровизации представил "Ростелеком" Единое окно для клиентов: Т1 Интеграция автоматизировала поддержку пользователей "Северсталь-инфокома" Cloud Advisor стал доступен для пользователей Т1 Облако ИТ-холдинг Т1: ИТ-рынок в России вырастет на 3% в 2025 году и на 10% — в 2026-м НОТА обновила продукт "Модус.Взыскание"

ИТ Транспорт и связь

ИИ снова на пьедестале: ежегодное аналитическое исследование глобальных трендов цифровизации представил "Ростелеком"

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Искусственный интеллект (ИИ, Artificial Intelligence) седьмой год подряд стал интегральным лидером аналитического исследования "Мониторинг глобальных трендов цифровизации", которое "Ростелеком" выпускает с 2017 года. Однако больше всего инвестиций по-прежнему получают цифровые технологии для здоровья (E-health), отражая рост интереса к качеству и продолжительности жизни. А среди самых быстрорастущих трендов выделяются технологии, которые пытаются "вылечить" болезни ИИ и распознать его вмешательство в создание контента. Международная обстановка также оказала влияние на тренды, повысив интерес к БПЛА, спутниковой связи и другим технологиям двойного применения.

Как всегда, для исследования проводится анализ максимального объема открытых и закрытых источников информации, с которыми работает российское программное обеспечение TeqViser от "Ростелекома". Для нового исследования были проанализированы данные из 79,6 млн научных публикаций, 54 млн патентов и 2,8 млн публикаций в профессиональных медиаисточниках, а также около 1 млн сделок на общую сумму свыше 40,6 трлн долларов США.

Топ-20 глобальных трендов цифровизации
(с изменением позиций к предыдущему году):

1.

Artificial Intelligence (искусственный интеллект)

0

2.

E-health (цифровое здравоохранение)

0

3.

Mobile networks (мобильные сети)

0

4.

Information Security (информационная безопасность)

0

5.

Cloud (облака)

+1

6.

Satellite (спутниковые технологии)

+2

7.

Robotics (робототехника)

0

8.

Computational Biology (вычислительная биология)

-3

9.

Data Mining (интеллектуальный анализ данных)

0

10.

Autonomous Vehicles (беспилотные транспортные средства)

0

11.

5G (мобильные сети пятого поколения)

+2

12.

Data Center Networks (сети центров обработки данных)

+10

13.

E-commerce (электронная коммерция)

-1

14.

Social Media (социальные медиа)

0

15.

Mobile Platforms (мобильные платформы)

0

16.

LCD (жидкокристаллические дисплеи)

0

17.

Blockchain (децентрализованная сеть хранения данных)

-6

18.

Computer Vision (компьютерное зрение)

0

19.

Global Navigation Satellite System (глобальные навигационные спутниковые системы)

0

20.

Unmanned Aerial Vehicles (беспилотные летательные аппараты)

0

ИИ сквозным образом влияет на развитие большинства глобальных цифровых трендов. Например, нейросети требуют все больших мощностей дата-центров и их быстродействия (Data Center Networks). Без использования технологий ИИ невозможно представить будущее беспилотного транспорта (помимо наземных и летательных аппаратов очень быстрыми темпами растет интерес к беспилотному водному транспорту), здравоохранения (E-health) и многих других сфер.

Помимо больших трендов полезно наблюдать за новичками — только зарождающимися трендами — и самыми быстрорастущими технологиями. В связи с "доминированием" искусственного интеллекта, многие начинающие инновации нацелены на решение проблем, так или иначе с ним связанных. Например, борьба с галлюцинациями ИИ (Hallucinations), когда выдается вымышленный или недостоверный ответ на важный вопрос (особенно опасно в медицине или образовании). Количество разработок, по этому направлению за последние три года выросло в 4,8 раза.

Еще один спринтер — объяснимый ИИ (XAI, Explainable AI), когда алгоритмы дают понятное объяснение своим решениям. Обоснование полученных от нейросетей данных призвано повысить доверие, например, врачей к диагностике (когда ИИ выделяет ключевые области на медицинском снимке, на основании которых поставил диагноз). За три года популярность XAI выросла в 2,4 раза.

Рекордсменом в лиге слабых сигналов можно назвать квантовый хакинг (Quantum Hacking) — исследование и тестирование уязвимостей квантовой криптографии, которая считается не взламываемой. Однако слабым звеном оказались не законы физики, а некоторые устройства для квантовой связи, которые удалось взломать. За последние три года интерес к Quantum Hacking вырос в семь раз.

Алексей Митькин, директор по стратегическим программам и инновационному развитию "Ростелекома":

"В 2025 году цифровизация входит в фазу глубокой перестройки всей инфраструктуры — от классов в школах до орбитальной группировки спутников. Искусственный интеллект превращается в универсальный "операционный слой" экономики и образования: мультимодальные модели берут на себя анализ, планирование и обучение людей, а стоимость вычислений падает на порядки. Но за удобством ИИ скрывается новая энергетическая повестка: взрывной рост спроса на облачные решения делает их крупными потребителями электроэнергии и толкает рынок к атомной генерации, утилизации "тепла дата-центров" и нормативному давлению на энергоэффективность. Параллельно космос становится продолжением мобильной сети — спутниковый интернет и Direct-to-Cell стирают границу между наземной и орбитальной связью, а "загрязнение" орбит заставляет государства и корпорации всерьез инвестировать в уборку космического мусора. Блокчейн выходит из медийного хайпа в режим взрослой инфраструктуры: меньше разговоров о спекуляциях, больше — о платежных системах, идентичности и киберзащите на стыке с ИИ. И, наконец, кибербезопасность впервые работает на опережение: мир массово готовится к постквантовой эпохе задолго до появления практических квантовых компьютеров, перестраивая критичные системы под новые криптоалгоритмы. В сумме это не просто набор трендов, а переход на новую версию "операционной системы" глобальной цифровизации. Все эти тренды отражены в исследовании, которое может быть полезно и уже используется в "Ростелекоме" и других корпорациях для стратегического планирования".

Все исследования глобальных трендов цифровизации доступны на сайте "Ростелекома".

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4