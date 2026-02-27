16+
"Ростелеком" представил "умную экосистему" безопасности на производстве

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В рамках ежегодного конкурса "Вместе в цифровое будущее" состоялась онлайн-встреча, посвященная тому, как цифровые технологии меняют подход к охране труда. Эксперты обсудили практические решения и их применение на предприятиях. Инициатором выступил "Ростелеком", а ключевым спикером стал Максим Кретинин, руководитель направления промышленной безопасности проектного офиса компании.

Максим Кретинин, директор направления "Промышленная безопасность" "Ростелекома" Максим Кретинин, директор направления "Промышленная безопасность" "Ростелекома"
Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Сегодня цифровые технологии формируют новую культуру производства, в которой безопасность становится безусловным приоритетом и предметом постоянного развития. Вебинар наглядно показал: промышленная безопасность больше не сводится к реагированию на сбои. Речь идет о системном интеллекте, который заботится о каждом сотруднике.

Уровень производственного травматизма напрямую связан со сложностью технологических процессов, а несчастные случаи на промышленных объектах остаются серьезным вызовом для экономики. Инциденты оборачиваются не только травмами, но и значительными финансовыми потерями: простоями, судебными разбирательствами, снижением эффективности. Дополнительный удар наносится по деловой репутации, что влияет на инвестиционную привлекательность компаний. В этих условиях очевидна необходимость перехода от традиционной модели охраны труда к цифровым системам управления рисками.

Максим Кретинин подчеркнул, что цифровизация охраны труда — это не просто автоматизация или перевод документов в электронный формат. Речь идет о глубокой трансформации культуры безопасности и создании интеллектуальной среды, способной прогнозировать и предотвращать риски. По его словам, технологии должны не фиксировать нарушения постфактум, а защищать человека.

Как это работает на практике?

Современные цифровые решения — не замена сотрудникам, а их "второе зрение". На предприятиях интегрируются разрозненные системы в единую производственную экосистему. Развитие искусственного интеллекта и аналитики позволяет формировать точные прогнозы и предупреждать угрозы еще до возникновения опасной ситуации.

В ходе вебинара эксперт рассказал о ключевых технологиях, уже применяемых на производстве. Среди них — видеоаналитика, контролирующая нахождение персонала в опасных зонах и использование средств индивидуальной защиты; системы геопозиционирования, определяющие местоположение работников и техники с помощью GPS, ГЛОНАСС и других инструментов; система "антинаезд", предупреждающая опасное сближение объектов и предотвращающая столкновения; а также программно-аппаратные комплексы с элементами дополненной реальности (AR), которые помогают специалистам эффективнее выполнять производственные задачи.

