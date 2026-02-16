16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Билайн упростил подключение видеонаблюдения для партнеров Wildberries, Ozon и ЯндексМаркет Подготовка к строительству дублера Московского шоссе завершена более чем на 50% "Северсталь Сеть" анонсировала новый подход к работе со средним и малым бизнесом Крупная промышленная группа из Самарской области усилила киберзащиту 16 мостов отремонтируют в Самарской области в 2026 году

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн упростил подключение видеонаблюдения для партнеров Wildberries, Ozon и ЯндексМаркет

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 20
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Команда по искусственному интеллекту и большим данным билайна улучшила условия для подключения решения по облачному видеонаблюдению для пунктов выдачи заказов (ПВЗ), снизив тарифы "под ключ" до 35% в ряде регионов. Теперь решение по безопасности и контролю стало доступнее для владельцев ПВЗ, позволяя оптимизировать расходы без потери качества.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Билайн среди немногих компаний уже аккредитован на установку системы видеонаблюдения для Wildberries, Ozon и ЯндексМаркет. Это значит, что подключение проходит для владельцев ПВЗ максимально бесшовно и не требует от заказчика специфических знаний о требовании площадок к видеонаблюдению, а также защищает от штрафов за несоблюдение требований по видеонаблюдению?

Ещё одна особенность — решение реализуется под ключ с фиксированной ежемесячной абонентской платой, которое полностью избавляет клиента от крупных капитальных затрат. Клиенту больше не нужно сразу выкладывать значительную сумму на закупку камер, монтаж и оплату облачного хранилища. В стоимость абонентского взноса уже включен полный цикл услуг: поставка и подключение нового оборудования (или интеграция уже установленных камер без необходимости их замены), монтаж, настройка, техническое обслуживание и хранение архива записей. Таким образом, предприниматель получает готовую систему видеонаблюдения без лишних хлопот и скрытых платежей.

Егор Шубяков, руководитель продукта Видеонаблюдение:

"Владельцы пунктов выдачи — это предприниматели, которые ценят простоту и надежность. Мы длительное время создаем продукт, позволяющий им максимально эффективно использовать облачное видеонаблюдение по цене, сопоставимой с простой подпиской на облачные сервисы. Им не нужно разбираться во всех технических нюансах — наши специалисты обеспечивают настройку и поддержку, а владельцы получают готовый сервис. Благодаря пересмотру рыночной стратегии, привлечению ресурсов собственного монтажа и оптимизации тарифов, облачное видеонаблюдение стало для ПВЗ еще доступнее, сохраняя функциональность и качество".

Архив видеозаписей за 90 дней хранится в облаке beeline cloud. Облако отвечает самым высоким стандартам информационной безопасности, аккредитовано ФСТЭК и имеет международные сертификаты ISO/IEC. Доступ к архивам имеют только владельцы ПВЗ, а для маркетплейсов предоставляется защищённая зашифрованная ссылка. Все видеотрансляции защищены сквозным шифрованием, а архивы хранятся на распределенных серверах, что минимизирует риски утечки или потери данных.

Через личный кабинет можно смотреть трансляции и архивы, а также управлять камерами удалённо. Стоимость облачного хранения снизилась более чем на 55%.

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

Erid: 2VSb5xknU1X

г. Москва, ОГРН 1027700166636, ИНН 7713076301

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1