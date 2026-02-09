Как Т2 привлекает технических специалистов

Т2, российский оператор мобильной связи, активно расширяет технические команды. Компания привлекает специалистов, поддерживает профессиональный рост сотрудников и инвестирует в подготовку молодых кадров. В рамках этой стратегии оператор запустил карьерный лендинг T2.Tech — единую платформу с актуальными вакансиями и информацией о работе в технической функции.
Сегодня в технической функции T2 работает более 3000 специалистов. Они реализуют проекты федерального масштаба: развивают сеть в мегаполисах и малых населенных пунктах, обеспечивают покрытие в метро, на ключевых транспортных хабах, а также внутри крупнейших инфраструктурных объектов.
В ответ на увеличение числа амбициозных проектов T2 усиливает работу по привлечению и удержанию технических специалистов. За последние два года компания вдвое увеличила приток новых сотрудников и намерена сохранять высокие темпы укрепления инженерных команд. Положительная динамика наблюдается и в снижении уровня оттока: за 2025 год он сократился на 28%.
T2 также развивает возможности для профессионального роста. Это позволяет сотрудникам пробовать себя в новых ролях и направлениях внутри компании. Для смены трека достаточно обсудить карьерные возможности с руководителем и HR-партнером или откликнуться на позиции из еженедельного дайджеста внутренних вакансий.
Отдельное внимание компания уделяет работе с молодыми специалистами. Т2 развивает программу стажировок "Новые герои", охватывающую наиболее востребованные профессиональные направления. При этом особой популярностью пользуется технический трек: за 2025 год число стажеров увеличилось в три раза. Стажировки становятся точкой входа в профессию: 80% участников программы присоединяются к штату, а средний срок подготовки до перехода на инженерную позицию составляет 7,5 месяца.
Логичным шагом в привлечении технических специалистов стало создание карьерного лендинга T2.Tech. На одной платформе компания объединила всю необходимую информацию для кандидатов: направления технической работы, ключевые проекты, карьерные возможности и стажировки.
Наталия Рунова, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Т2:
"Расширение покрытия сети во всех регионах присутствия T2 требует сильных инженерных команд, поэтому работа с техническими специалистами остается для нас одним из ключевых приоритетов. При запуске лендинга мы хотели не просто рассказать о вакансиях, а показать масштаб задач, над которыми работают наши специалисты, и значимость их вклада в развитие телеком-инфраструктуры".
Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре T2:
"Спрос на технических специалистов в телекоме стремительно растет. В этих условиях мы фокусируемся не только на привлечении талантливых специалистов, но и на создании комфортной среды для их развития. T2 предоставляет сотрудникам широкие возможности для профессионального роста: мы инвестируем во внутреннее обучение, помогаем сотрудникам наращивать необходимые компетенции и вовлекаем их в проекты федерального масштаба".
Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:
"Развитие инфраструктуры мобильного оператора невозможно без профессиональной команды, которая обладает нужными компетенциями и умеет принимать быстрые решения. Это особенно актуально для макрорегиона "Волга", где объемы строительства и модернизации сети растут поистине рекордными темпами. Поэтому мы активно расширяем коллектив технической функции и готовы предложить кандидатам конкурентные условия труда и возможность развиваться, в том числе в рамках масштабных федеральных проектов".
Последние комментарии
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.