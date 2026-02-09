16+
Как Т2 привлекает технических специалистов

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Т2, российский оператор мобильной связи, активно расширяет технические команды. Компания привлекает специалистов, поддерживает профессиональный рост сотрудников и инвестирует в подготовку молодых кадров. В рамках этой стратегии оператор запустил карьерный лендинг T2.Tech — единую платформу с актуальными вакансиями и информацией о работе в технической функции.

Фото: предоставлено пресс-службой T2

Сегодня в технической функции T2 работает более 3000 специалистов. Они реализуют проекты федерального масштаба: развивают сеть в мегаполисах и малых населенных пунктах, обеспечивают покрытие в метро, на ключевых транспортных хабах, а также внутри крупнейших инфраструктурных объектов.

В ответ на увеличение числа амбициозных проектов T2 усиливает работу по привлечению и удержанию технических специалистов. За последние два года компания вдвое увеличила приток новых сотрудников и намерена сохранять высокие темпы укрепления инженерных команд. Положительная динамика наблюдается и в снижении уровня оттока: за 2025 год он сократился на 28%.

T2 также развивает возможности для профессионального роста. Это позволяет сотрудникам пробовать себя в новых ролях и направлениях внутри компании. Для смены трека достаточно обсудить карьерные возможности с руководителем и HR-партнером или откликнуться на позиции из еженедельного дайджеста внутренних вакансий.

Отдельное внимание компания уделяет работе с молодыми специалистами. Т2 развивает программу стажировок "Новые герои", охватывающую наиболее востребованные профессиональные направления. При этом особой популярностью пользуется технический трек: за 2025 год число стажеров увеличилось в три раза. Стажировки становятся точкой входа в профессию: 80% участников программы присоединяются к штату, а средний срок подготовки до перехода на инженерную позицию составляет 7,5 месяца.

Логичным шагом в привлечении технических специалистов стало создание карьерного лендинга T2.Tech. На одной платформе компания объединила всю необходимую информацию для кандидатов: направления технической работы, ключевые проекты, карьерные возможности и стажировки.

Наталия Рунова, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Т2:

"Расширение покрытия сети во всех регионах присутствия T2 требует сильных инженерных команд, поэтому работа с техническими специалистами остается для нас одним из ключевых приоритетов. При запуске лендинга мы хотели не просто рассказать о вакансиях, а показать масштаб задач, над которыми работают наши специалисты, и значимость их вклада в развитие телеком-инфраструктуры".

Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре T2:

"Спрос на технических специалистов в телекоме стремительно растет. В этих условиях мы фокусируемся не только на привлечении талантливых специалистов, но и на создании комфортной среды для их развития. T2 предоставляет сотрудникам широкие возможности для профессионального роста: мы инвестируем во внутреннее обучение, помогаем сотрудникам наращивать необходимые компетенции и вовлекаем их в проекты федерального масштаба".

Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:

"Развитие инфраструктуры мобильного оператора невозможно без профессиональной команды, которая обладает нужными компетенциями и умеет принимать быстрые решения. Это особенно актуально для макрорегиона "Волга", где объемы строительства и модернизации сети растут поистине рекордными темпами. Поэтому мы активно расширяем коллектив технической функции и готовы предложить кандидатам конкурентные условия труда и возможность развиваться, в том числе в рамках масштабных федеральных проектов".

