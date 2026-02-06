16+
Транспорт и связь Экономика и бизнес

Цифровой комфорт шагает по стране: "Ростелеком Ключ" появился еще в 100 городах России

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Цифровой сервис "Ростелеком Ключ" в 2025 году расширил географию своего присутствия еще на 100 городов. Теперь комплекс цифровых решений для контроля за домом и придомовой территорией, представлен в 440 населенных пунктах России.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Общее число домохозяйств, которые сегодня пользуются сервисом, превышает 820 тысяч. "Ростелеком Ключ" включает такие услуги как умный домофон, комплексное видеонаблюдение в подъездах и на придомовой территории, система контроля удаленного доступа, приборы учета с автоматическим сбором показаний и умные шлагбаумы. В прошлом году компания представила два новых решения — сервис "Свободные парковки" с поиском места для автомобиля у дома в режиме онлайн и систему информирования населения о чрезвычайных ситуациях через домофоны в квартирах.

Пользователи управляют цифровыми решениями от "Ростелекома" с помощью мобильного приложения "Ключ". За последние 12 месяцев его установили более 500 тысяч раз, а общее количество пользователей приложения достигло 1,7 млн человек.

Елена Нечай, директор продуктового офиса "Ростелеком Ключ":

"Итоги 2025 года ярко подтверждают, что цифровые решения стали необходимы жителям современных многоквартирных домов. Мы фиксируем устойчивый рост интереса к нашим услугам как со стороны застройщиков, так и жильцов — об этом говорит устойчивый рост популярности мобильного приложения "Ключ". Обязательно продолжим совершенствовать цифровые решения, которые делают повседневную жизнь людей более комфортной и безопасной".

"Ростелеком Ключ" — на 100% российское решение. Продукт входит в реестр отечественного программного обеспечения, который формирует Минцифры России. Цифровая платформа размещена на территории страны в дата-центрах дочерней компании "Ростелеком-ЦОД", отличающихся высшим стандартом надежности Tier III.

