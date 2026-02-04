Жители Самарской области смогут общаться с ИИ-ассистентом по ментальной поддержке

ПАО "МТС", цифровая экосистема сообщает о запуске нового ИИ-ассистента в Самарской области. Пользователи смогут рассказать ИИ-психологу о проблемах и тревогах, попросить практический совет по улучшению эмоционального состояния, а также узнать больше об интересующих темах в области психологии. Для абонентов тарифа РИИЛ консультации с новым ИИ-ассистентом бесплатные и безлимитные.
Сервис работает в формате диалога с пользователем. Если обратиться к ассистенту по личной теме, ИИ будет задавать уточняющие вопросы. После короткого диалога бот выделит основную проблему и переспросит, верно ли он понял трудность. На третьем этапе ассистент даст практический совет по постепенному решению проблемы: например, при вопросе с выбором перспективной работы предложит составить список интересных компаний и посмотреть пять подходящих вакансий в ближайшую неделю.
"Молодежь все чаще использует возможности ИИ в учебе, работе и в жизни, прибегая к советам и помощи нейросетей. ИИ-ассистент может быть полезен молодым людям, которые оказались перед выбором на старте своей карьеры или может подсказать пользователям, к каким специалистам будет правильнее всего обратиться в той или иной ситуации в зависимости от запроса", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.
Сервис имеет рекомендательный характер. Сценарий общения с ботом имеет прописанные табуированные темы, на которые ИИ-ассистент ментальной поддержки не будет отвечать. В этом случае ИИ-ассистент посоветует обратиться к квалифицированному специалисту для оказания профессиональной помощи. При нажатии кнопки "Очистить диалог" ассистент забывает историю переписки и начинает общение с чистого листа.
Последние комментарии
