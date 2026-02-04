В Самаре предложили установить механизированные двухуровневые парковки

В Самаре планируется внедрить новый метод организации парковочного пространства. Об этом стало известно в рамках судебного заседания, инициированного ООО "СЗ "Успех" против регионального минстроя.

Компания строит жилой комплекс "Дом у озера" на улице Стара Загора, 249а. Согласно материалам дела, минстрой выдал разрешение на возведение 17-этажного дома со 143 квартирами и подземной автостоянкой на 132 места. Организация еще 15 машиномест предполагалась на наземной парковке.

В июле 2025 года "Успех" обратился в минстрой с заявлением о внесении изменений в разрешение на строительство. Компания решила уменьшить количество квартир до 142 и отказаться от организации подземной автостоянки.

Взамен застройщик решил увеличить количество машиномест около дома до 42 за счет установки двухъярусных механизированных парковок. Еще одну наземную стоянку на 100 автомобилей он решил разместить на соседнем участке возле дома №231 по улице Стара-Загора. 23 места планируется оборудовать двухуровневым подъемным механизмом.

Минстрой отказал "Успеху", что компания и оспорила в суде. Во время процесса выяснилось, что причиной решения ведомства стало отсутствие согласования архитектурно-градостроительного облика (АГО) дома и несоблюдение требований к организации парковочных мест.

По первому пункту застройщику удалось достигнуть урегулирования. Министерство градостроительной политики согласовало АГО в процессе рассмотрения дела. Но вот несоблюдение требований к организации парковочных мест стало препятствием для удовлетворения иска компании.

Суд указал, что участок около дома № 231 по улице Стара-Загора, где "Успех" собирается делать дополнительную парковку, не является смежным с тем, где возводят ЖК. Значит, на реализацию планов компании потребуется выдача отдельного разрешения.

"Размещение парковочных мест за пределами земельного участка, на котором будет размещаться многоквартирный дом, приведет к нарушению статьи 36 Жилищного кодекса РФ. После ввода объекта в эксплуатацию собственники квартир будут лишены парковочных мест, расположенных на иных, не принадлежащих им земельных участках", — говорится в решении суда.

Сомнения вызвал и способ обустройства автостоянок. Суд счел, что использование двухуровневых парковок не подходит для многоквартирных домов, так как такая система предназначена для длительного хранения, а также делает хранение машин зависимым. Ведь использование машины, помещенной на верхний ярус, становится невозможным без перемещения той, что стоит внизу.

"Кроме того, на территории стоянки планируют поставить шлагбаум и пост охраны с рабочим помещением. Предполагается найм охранников, уборщиков, слесарей, электриков. Это позволяет сделать вывод о том, что проектируемая автостоянка является самостоятельным объектом, предназначенным для организованного хранения транспорта и не относящемся к многоквартирному дому", — резюмировал суд.

В итоге арбитраж отказал СЗ "Успех" в удовлетворении иска. Но у компании есть возможность обжаловать это решение в апелляционной инстанции. Между тем, по данным информационной системы ДОМ.РФ, сам дом практически готов. В нем уже продано более 100 квартир. Парковочных мест же, судя по опубликованным данным, всего 15.