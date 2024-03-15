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В рамках проектного финансирования Сбера в Самаре будет построен ЖК "Дом у озера"

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Общая жилая площадь проекта составит 7,7 тысяч квадратных метров.

Сбербанк и ООО "Специализированный застройщик "Успех", входящее в ассоциацию строительных компаний "Спектр недвижимости", заключили соглашение о проектном финансировании строительства ЖК "Дом у озера", расположенного по адресу в Самаре на улице Стара Загора, 249А. Кредитная линия открыта на сумму более 630 млн руб.

За счет полученных средств застройщик планирует возвести около 7,7 тысяч квадратных метров жилой площади для 143 семей. Ввод в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2026 года.

"Сбер предлагает региональным девелоперам проектное финансирование и широкую линейку услуг и сервисов на всех стадиях реализации строительных проектов. Кроме того, мы консультируем застройщиков по вопросам проектного управления и финансового планирования. Банк стремится обеспечить надёжную защиту денежных средств будущих владельцев недвижимости и при этом позволить строительным компаниям осуществлять все необходимые работы для возведения жилья в Самарской области", — отметил управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.

"Рады сообщить об успешном старте реализации проекта ЖК "Дом у озера" с привлечением проектного финансирования с таким надёжным партнером, как Сбербанк. Новый объект располагается в Кировском районе г. Самара и, надеемся, станет первым проектом в череде долгосрочного сотрудничества банка и застройщика по ряду объектов, о которых мы обязательно расскажем в ближайшее время", — прокомментировал учредитель ООО СЗ "Успех" Денис Вахрамов.

Девелопер осуществляет деятельность на строительном рынке с 1996 года, а среди объектов, возведённых застройщиком в регионе, числятся ЖК "Современник", ЖК "Никита", ЖК "Европейский Квартал".

Выручает ли метро во время снегопада?

да, подземка очень удобна
не заметил, надо больше станций
нет, в наши края метро не ходит
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