16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Больше половины россиян уже пользовались сервисами с биометрией Российский рынок кредитов наличными вырос почти на две трети ВТБ признан лидером по развитию клиентской базы по версии Frank RG В СберБизнес стал доступен режим "Бизнес-помощник" на базе ГигаЧата СберПрайм и Самокат запустили витрину зелёных товаров к 185-летию банка

Банки Финансы

ВТБ признан лидером по развитию клиентской базы по версии Frank RG

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ВТБ стал победителем в номинации Frank RG "Лидер по сохранению и развитию клиентской базы". Сегодня число активных розничных клиентов ВТБ превышает 33 млн человек, рост с начала года — на 11%.

В этом году ВТБ показывает органический рост клиентской базы за счет актуальных предложений по вкладам и накопительным счетам, выгодных условий по картам, в том числе — в рамках партнерских проектов с крупнейшими ретейлерами, в том числе с Магнитом, улучшению программы лояльности и льготных условий для зарплатных проектов.

Банк также активно развивает партнерство с Wildberries — в октябре клиенты ВТБ получили дополнительную выгоду при повседневных покупках на маркетплейсе. Кроме того, ВТБ завершил интеграцию с Почта Банком.

ВТБ строит работу с клиентами на основе совершенствования CRM-подходов. Банк анализирует потребности клиентов и формирует предложения, которые помогают решать повседневные финансовые задачи. Отдельное внимание уделяется не только привлечению, но и сохранению активной клиентской базы — поддержанию регулярного взаимодействия, укреплению доверия и росту лояльности.

"Сегодня в ВТБ регулярно обслуживаются более 30 млн человек. Но для нас важно не только привлечь клиента, а в первую очередь — сохранить его доверие: регулярно быть рядом, предлагать релевантные решения и выстраивать понятный и удобный формат обслуживания. Такой подход задает планку для дальнейшей работы, в том числе — в рамках партнерств с крупнейшими игроками нашей страны", — отметил заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6