ВТБ признан лидером по развитию клиентской базы по версии Frank RG

ВТБ стал победителем в номинации Frank RG "Лидер по сохранению и развитию клиентской базы". Сегодня число активных розничных клиентов ВТБ превышает 33 млн человек, рост с начала года — на 11%.

В этом году ВТБ показывает органический рост клиентской базы за счет актуальных предложений по вкладам и накопительным счетам, выгодных условий по картам, в том числе — в рамках партнерских проектов с крупнейшими ретейлерами, в том числе с Магнитом, улучшению программы лояльности и льготных условий для зарплатных проектов.

Банк также активно развивает партнерство с Wildberries — в октябре клиенты ВТБ получили дополнительную выгоду при повседневных покупках на маркетплейсе. Кроме того, ВТБ завершил интеграцию с Почта Банком.

ВТБ строит работу с клиентами на основе совершенствования CRM-подходов. Банк анализирует потребности клиентов и формирует предложения, которые помогают решать повседневные финансовые задачи. Отдельное внимание уделяется не только привлечению, но и сохранению активной клиентской базы — поддержанию регулярного взаимодействия, укреплению доверия и росту лояльности.

"Сегодня в ВТБ регулярно обслуживаются более 30 млн человек. Но для нас важно не только привлечь клиента, а в первую очередь — сохранить его доверие: регулярно быть рядом, предлагать релевантные решения и выстраивать понятный и удобный формат обслуживания. Такой подход задает планку для дальнейшей работы, в том числе — в рамках партнерств с крупнейшими игроками нашей страны", — отметил заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.