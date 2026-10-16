ОТП Банк создал мини-курс для адаптации новых сотрудников с помощью нейросетей

На XVII Всероссийском Форуме "Цифровое обучение 2026" ОТП Банк представил кейс по созданию обучающего мини-курса для новых сотрудников с использованием нейросетей. Татьяна Юнисова, начальник Отдела дистанционного обучения ОТП Банка, поделилась с участниками форума, как сделать первый рабочий день понятным и комфортным для новых специалистов.

В основе корпоративного курса — идея "Твой первый день: 4 шага к успешному старту". Целевая аудитория проекта — новые сотрудники ОТП банка, которым необходимо быстро адаптироваться, наметить первые задачи после выхода на работу. Вместо стандартной инструкции команда ОТП-Банка создала интерактивный лендинг с анимационным видеороликом, в котором главный герой рассказывает про этапы погружения в рабочие процессы — получение доступов к корпоративным системам, знакомство с командой и своим рабочим местом, правилами политики компании.

Для создания курса использовались популярные нейросети, с их помощью были сгенерированы: главный герой, видеоролик, сценарии к фоновой музыке и закадровому голосу, а также визуальные элементы анимации.

"Мы очень внимательно относимся к тому, чтобы процесс обучения сотрудников был интересным и продуктивным. Использование нейросетей позволило нам значительно ускорить создание контента и сделать его визуально привлекательным для новых специалистов. Это не просто инструкция — это погружение в корпоративную культуру банка", — отметила Татьяна Юнисова, начальник Отдела дистанционного обучения ОТП Банка.