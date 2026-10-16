В Сызрани суд расторг фиктивный брак с участником СВО

Сызранский городской суд по иску прокурора признал фиктивным брак местной жительницы с участником СВО. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Проверка надзорного ведомства обнаружила, что супруги не жили вместе и не вели хозяйство, а родственники и знакомые военного даже не знали о его женитьбе.

Суд признал, что брак был фиктивным и нужен был для получения выгоды.