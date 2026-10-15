Полиция Тольятти организовала проверку по факту вооруженного иностранца, угрожавшего жителям

Накануне, 14 октября, в одном из пабликов в мессенджере МАХ появилась публикация: на видео неизвестный человек азиатской наружности достает пистолет и передергивает затвор. В подписи отмечается, что он это делает перед автомобилем, пытающимся припарковаться: "Обстановка в Тольятти. Абу-бандит достал пистолет и передернул затвор перед автомобилем, который пытался припарковаться".

В ГУ МВД по Самарской области сообщили, что отдел полиции по Автозаводскому районе Тольятти проводит проверку по сообщению о противоправных действиях неизвестного мужчины возле одного из торговых центров.

"Граждан, обладающих какой-либо информацией по данному факту, просим обращаться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 112", - призвали правоохранители.