Водитель иномарки, въехавшая в отбойник на М-5 под Самарой, госпитализирована

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В понедельник, 12 октября, в 10:15 в Красноглинском районе Самары на трассе М-5 "Урал" 42-летняя женщина на Hyundai Solaris допустила наезд на металлический отбойник.

Фото: ГУ МВД по Самарской области