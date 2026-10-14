С начала 2026 г. самарские приставы взыскали с должников по алиментам около 1,3 млрд рублей

С начала 2026 года судебные приставы в отношении 1 389 должников составили протоколы по административной статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей" и возбудили 741 уголовное дело по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей". Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

В отношении 7,8 тысячи алиментщиков действует ограничение в праве выезда за пределы страны и 3,4 тысячи должников ограничены в праве управления автомобилем или другим транспортным средством.

Благодаря принятым судебными приставами мерам с начала 2026 года в пользу детей взыскано почти 1,3 миллиарда рублей.