В Самарской области слишком усердных коллекторов оштрафовали почти на 2 млн рублей

С начала 2026 года в Службу судебных приставов поступило свыше 900 обращений, касающихся незаконных действий профессиональных взыскателей, передает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Заявители обращений сообщают о незаконных действиях представителей "коллекторских" агентств, кредитных и микрофинансовых организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности.

"Основными нарушениями являются: превышение установленного количества звонков и смс-сообщений должникам и третьим лицам без согласия; психологическое давление, введение в заблуждение должника, взаимодействие с третьими лицами (родственниками, друзьями, знакомыми, коллегами), осуществление звонков и направление сообщений с номеров телефонов, зарегистрированных на других лиц", — отмечается в сообщении.

В случае обнаруженных нарушений коллекторов привлекают к административной ответственности. Так, с начала 2026 года приставы оштрафовали взыскателей на сумму более 1,8 млн рублей.