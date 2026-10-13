Тольяттинец угодил в уголовное дело, расплатившись поддельной пятитысячной купюрой

В конце августа в полицию Тольятти поступила информация об обнаружении в расчетно-кассовом центре денежной купюры номиналом 5 000 рублей с признаками подделки, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Изъятая купюра поступила в финансовое учреждение из магазина на ул. 50 лет Октября в Тольятти. Правоохранители выехали в магазин и по камерам установили, что поддельной купюрой расплатился мужчина, приобретавший табачную продукцию.
Подозреваемого — ранее не судимого 38-летнего тольяттинца — задержали и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Он пояснил, что нашел купюру на улице, понял, что она поддельная, но все равно решил попробовать расплатиться ею в магазине. Данная версия в настоящее время проверяется сотрудниками полиции.
Возбуждено уголовное дело.
"Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Инкриминируемая ему статья Уголовного Кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Расследование продолжается", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц