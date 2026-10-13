Тольяттинец угодил в уголовное дело, расплатившись поддельной пятитысячной купюрой

В конце августа в полицию Тольятти поступила информация об обнаружении в расчетно-кассовом центре денежной купюры номиналом 5 000 рублей с признаками подделки, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Изъятая купюра поступила в финансовое учреждение из магазина на ул. 50 лет Октября в Тольятти. Правоохранители выехали в магазин и по камерам установили, что поддельной купюрой расплатился мужчина, приобретавший табачную продукцию.

Подозреваемого — ранее не судимого 38-летнего тольяттинца — задержали и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Он пояснил, что нашел купюру на улице, понял, что она поддельная, но все равно решил попробовать расплатиться ею в магазине. Данная версия в настоящее время проверяется сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело.

"Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Инкриминируемая ему статья Уголовного Кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Расследование продолжается", — отмечается в сообщении.