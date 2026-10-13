В Самаре 11-летняя девочка переходила дорогу в неположенном месте и попала под машину

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В понедельник, 12 октября, в Кировском районе Самары автомобиль Lada Priora сбил 11-летнюю девочку, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области