Рабочий погиб на стройке в Клявлинском районе

Следственные органы разбираются в обстоятельствах смертельного инцидента на стройке в Клявлинском районе.

По данным следствия, в октябре 2026 г. во время строительных работ на площадке животноводческого комплекса произошел наезд: механизатор телескопического погрузчика, двигаясь задним ходом, травмировал подсобного рабочего. От полученных травм 44‑летний мужчина скончался на месте происшествия.

Фото: СУ СК по Самарской области

Возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, по неосторожности повлекшее смерть человека. В рамках расследования проверяется, как на объекте соблюдались правила охраны труда и кто из должностных лиц нес за это ответственность.