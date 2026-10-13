Рабочий погиб на стройке в Клявлинском районе

Следственные органы разбираются в обстоятельствах смертельного инцидента на стройке в Клявлинском районе.
По данным следствия, в октябре 2026 г. во время строительных работ на площадке животноводческого комплекса произошел наезд: механизатор телескопического погрузчика, двигаясь задним ходом, травмировал подсобного рабочего. От полученных травм 44‑летний мужчина скончался на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, по неосторожности повлекшее смерть человека. В рамках расследования проверяется, как на объекте соблюдались правила охраны труда и кто из должностных лиц нес за это ответственность.
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а вы не в курсе всего этого?
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов