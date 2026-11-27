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В одном из магазинов в селе Клявлино случился неприятный эпизод, где местная жительница пришла за окончательным расчетом после увольнения, а в ответ публично, при свидетелях, услышала в свой адрес оскорбления. Бывшая коллега не сдержала эмоций прямо в торговом зале, сообщает региональная прокуратура.