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В Отрадном отправили в суд уголовное дело 57-летнего местного жителя, обвиняемого в нанесении тяжких травм, повлекших смерть. Об этом сообщает региональная прокуратура.