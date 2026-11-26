Тольяттинские полицейские обнаружили очередную "резиновую" квартиру. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

52-летний местный житель зарегистрировал в своей квартире 20 иностранцев. При этом реально предоставлять им жилье мужчина, конечно же, не собирался.