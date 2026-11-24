Суд вынес приговор девушке, которая годами совершала кражи по разным регионам. В этот раз ее признали виновной в серии хищений на территории Самарской области, сообщает региональная прокуратура.

Фигурантку уже судили за кражи в Пензенской, Челябинской областях и в Башкортостане.

На этот раз девушка вместе с приятелем выносила из магазинов Самары и Красного Яра технику — колонки, стайлеры, игровые приставки, а в Жигулевске сама похитила сразу девять банок детской молочной смеси.

Все украденное пара сбывала на рынках.

Суд признал уфимку виновной за кражу, а также кражу, совершенной группой лиц по предварительному сговору и назначил рецидивистке 1 год и 2 месяца колонии общего режима и штраф в 30 тыс. рублей. Дело ее сообщника расследуют отдельно.