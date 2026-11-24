Суд вынес приговор девушке, которая годами совершала кражи по разным регионам. В этот раз ее признали виновной в серии хищений на территории Самарской области, сообщает региональная прокуратура.
Фигурантку уже судили за кражи в Пензенской, Челябинской областях и в Башкортостане.
На этот раз девушка вместе с приятелем выносила из магазинов Самары и Красного Яра технику — колонки, стайлеры, игровые приставки, а в Жигулевске сама похитила сразу девять банок детской молочной смеси.
Все украденное пара сбывала на рынках.
Суд признал уфимку виновной за кражу, а также кражу, совершенной группой лиц по предварительному сговору и назначил рецидивистке 1 год и 2 месяца колонии общего режима и штраф в 30 тыс. рублей. Дело ее сообщника расследуют отдельно.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут