Почта подтвердила статус одного из ведущих работодателей страны, вновь войдя в ежегодный рейтинг лучших работодателей России по версии журнала Forbes. В этом году компания получила высшую оценку рейтинга сразу в трёх номинациях.

Почта России удостоилась высшей оценки — "Платина" — в категории "Корпоративное управление", "Золото" в категории "Экология" и "Серебро" в категории "Сотрудники и общество". Компания сохранила высокую позицию, продолжая реализацию масштабных социальных программ и поддерживая инклюзивную среду.

В 2026 г. в рейтинг Forbes вошли 222 крупнейших российских компаний. Экспертная оценка основывалась на данных независимого анкетирования сотрудников, анализе публичной нефинансовой отчетности и верификации предоставленных метрик.

"Признание Forbes в 2026 году — это закономерный результат системной работы, которую мы ведём последние несколько лет. Мы рассматриваем это не как итог, а как кредит доверия для дальнейшего развития. Мы продолжаем работу над повышением эффективности, а также созданием условий для профессионального развития каждого сотрудника, а наши новые корпоративные ценности стали важным ориентиром для дальнейшего укрепления внутренней культуры и достижения поставленных целей", — прокомментировала заместитель генерального директора Почты России Татьяна Кленкина.