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Занятость Экономическая политика

В Самаре рассказали об итогах масштабного конкурса профмастерства

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре завершился федеральный этап Всероссийского конкурса "Лучший по профессии" в номинации для ветеранов СВО "Второй старт". Итоги мероприятия обсудили на пресс-конференции.

Фото: предоставлено агентством "ПРАТОН"

В 2026-м номинация "Второй старт" стала одной из самых популярных, а число участников выросло по сравнению с прошлым годом более чем втрое. О своем выборе профессии и возвращении к мирной жизни рассказали представители 60 регионов России. Главная задача - своим примером показать другим героям СВО, что найти себя можно во множестве сфер.

Ограничений по должности или специальности не было: вернувшись домой, конкурсанты устроились на заводы и в общественные организации, открыли при поддержке государства свой бизнес, освоили творческие профессии. Благодаря трансляции конкурсных выступлений об этом опыте узнали по всей стране.

"При широком спектре профессий оценивать участников было очень сложно, практически все получили от экспертов максимальные баллы. Выбрать победителей помогло народное голосование", - рассказала врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер.

К пресс-конференции по видеосвязи подключились победители конкурса - обладатель первого места, техник-лаборант Юрий Кольбашенко (Краснодарский край) и промышленный альпинист Владимир Павленков (Республика Татарстан), занявший третье место на федеральном этапе. Они посоветовали боевым товарищам по возвращении домой не тратить время, а сразу браться за дело, которое по душе.

Участники эфира также подвели итоги мастер-классов, организованных в дни конкурса в Самаре и Тольятти. Общее число посетителей превысило 3000 человек, большинство из них - школьники. Мастер-классы стали для них первым знакомством с востребованными рабочими профессиями.

Всероссийский конкурс "Лучший по профессии" проводится в рамках нацпроекта "Кадры". Организаторы федерального этапа в номинации "Второй старт" - Минтруда РФ, правительство Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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