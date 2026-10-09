В Самаре рассказали об итогах масштабного конкурса профмастерства

В Самаре завершился федеральный этап Всероссийского конкурса "Лучший по профессии" в номинации для ветеранов СВО "Второй старт". Итоги мероприятия обсудили на пресс-конференции.

В 2026-м номинация "Второй старт" стала одной из самых популярных, а число участников выросло по сравнению с прошлым годом более чем втрое. О своем выборе профессии и возвращении к мирной жизни рассказали представители 60 регионов России. Главная задача - своим примером показать другим героям СВО, что найти себя можно во множестве сфер.

Ограничений по должности или специальности не было: вернувшись домой, конкурсанты устроились на заводы и в общественные организации, открыли при поддержке государства свой бизнес, освоили творческие профессии. Благодаря трансляции конкурсных выступлений об этом опыте узнали по всей стране.

"При широком спектре профессий оценивать участников было очень сложно, практически все получили от экспертов максимальные баллы. Выбрать победителей помогло народное голосование", - рассказала врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер.

К пресс-конференции по видеосвязи подключились победители конкурса - обладатель первого места, техник-лаборант Юрий Кольбашенко (Краснодарский край) и промышленный альпинист Владимир Павленков (Республика Татарстан), занявший третье место на федеральном этапе. Они посоветовали боевым товарищам по возвращении домой не тратить время, а сразу браться за дело, которое по душе.

Участники эфира также подвели итоги мастер-классов, организованных в дни конкурса в Самаре и Тольятти. Общее число посетителей превысило 3000 человек, большинство из них - школьники. Мастер-классы стали для них первым знакомством с востребованными рабочими профессиями.

Всероссийский конкурс "Лучший по профессии" проводится в рамках нацпроекта "Кадры". Организаторы федерального этапа в номинации "Второй старт" - Минтруда РФ, правительство Самарской области.