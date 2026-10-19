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Занятость Экономическая политика

Т2 запустил сервис для осознанного профессионального развития

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Т2, российский оператор мобильной связи, разработал формат карьерного консультирования для сотрудников, которые хотят расти и расширять свой функционал внутри компании. За первые два месяца было проведено 100 таких встреч, что подтверждает высокий интерес сотрудников к планированию карьеры и заинтересованность в долгосрочном развитии в Т2.

Фото: предоставлено пресс-службой T2

Консультации проводят 18 специально обученных внутренних экспертов из числа сотрудников HR и руководителей бизнес-подразделений. Среди наиболее популярных запросов, с которыми приходят сотрудники, — поиск возможностей внутри компании, выбор между несколькими карьерными вариантами, переход на следующую профессиональную ступень, подготовка к внутреннему конкурсу, а также помощь в систематизации и презентации собственного опыта.

На встрече консультанты помогают сотруднику разобраться в его мотивации, сильных сторонах и карьерных целях, увидеть возможные сценарии развития и определить следующие шаги, а в некоторых случаях — распознать признаки выгорания, которое может скрываться за резким желанием сменить роль или полностью изменить карьерный трек.

Вместе с запуском проекта Т2 провел двухнедельный марафон "Управляй своей карьерой". Вебинары о карьере посетили 1,5 тыс. слушателей, а за два дня эксперты провели 22 консультации.

Наталия Рунова, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Т2:

"Карьерное консультирование — еще один инструмент в арсенале Т2 для развития потенциала и сохранения внутренней экспертизы. С его помощью мы хотели расширить представление о карьерных возможностях и показать, что внутри компании есть много сценариев для роста, получения нового опыта и смены вектора деятельности. Для Т2 внутренний рекрутмент — приоритет: нам важно сохранять сильных специалистов в команде и создавать условия для раскрытия их потенциала".

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Последние комментарии

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Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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