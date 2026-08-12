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"Авито.Работа": 85% россиян готовы учиться и получать новые профессии Авито Работа: кадровый ресурс практически исчерпан во всех возрастных группах Платформенная занятость: от активного роста к зрелости В Самарской области запускают усиленную систему трудоустройства участников СВО Все профессии важны: "Ростелеком" подвел итоги всероссийского флешмоба #явлияю

Занятость Экономическая политика

"Авито.Работа": 85% россиян готовы учиться и получать новые профессии

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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85% россиян, находящихся в поисках работы, готовы учиться и переучиваться, чтобы быть востребованными на меняющемся кадровом рынке. В свою очередь, 89% работодателей готовы пойти им навстречу и рассматривать кандидатов без опыта. "Авито.Работа" представляет аналитический дайджест, посвященный итогам второго квартала 2026 года на рынке труда.

Выпуск объединяет сведения официальной статистики по рынку труда, аналитику данных платформы и социологических исследований сервиса. Каждый выпуск дайджеста фокусируется на актуальных трендах - в этот раз ключевой темой стала работа компаний с кандидатами разных возрастов.

Работодатели пережили период кадрового голода, когда выбирать было практически не из кого. Теперь, на фоне стремительных изменений и развития нейросетей, бизнес делает ставку на стабильную команду. Поэтому вместо поиска готовых специалистов компании все чаще инвестируют в обучение, развитие и карьерный рост своих сотрудников.

43% россиян считают, что их навыки полностью соответствует позициям, которые они занимают. А 21% и вовсе считают, что их профессиональная квалификация выше, чем требует занимаемая должность. Однако 85% соискателей готовы пройти обучение или переобучение ради новой работы. А 60% согласны даже временно снизить доход ради дальнейшего карьерного роста.

Чаще всего россияне хотят развивать профессиональные навыки, необходимые для работы по специальности. Наиболее востребованным форматом остаются онлайн-курсы, особенно среди кандидатов старше 55 лет (31%). При этом подходы к обучению различаются в зависимости от возраста. Для специалистов 35-44 и 45-54 лет чаще подходит обучение с наставником непосредственно на рабочем месте - этот формат выбирают 22% и 24% респондентов, соответственно. Зумеры 18-24 лет чаще ориентируются на практические форматы старта карьеры: 20% выбирают оплачиваемую стажировку, а 13% - индивидуальный инструктаж без прохождения курса.

Многие россияне уже используют дополнительные возможности для развития: в 2025 году профессиональную переподготовку проходили 28% занятых россиян, причем чаще всего - специалисты 30-44 лет (28,9%). Среди россиян с высшим образованием дополнительное обучение за последний год прошли 32%, тогда как среди людей без образования - лишь 10%.

"В последние годы компании перешли от эпизодического найма к системному развитию кадров: вместо поиска только "готовых" специалистов организации фокусируются на обучении и удержании сотрудников. Показала себя более рациональная стратегия - не бесконечный поиск готовых кандидатов, а создание кадрового резерва внутри компании. Инвестиции в развитие персонала дают бизнесу гибкость и экономию: сотрудники растут вместе с задачами и закрывают новые роли эффективнее. Поэтому работодатели все чаще готовы брать людей без опыта: сегодня 89% вакансий открыты для таких кандидатов. При этом компании все больше внимания уделяют не только профессиональным знаниям, но и универсальным навыкам - мягкие навыки указаны в 44% вакансий, физические - в 22%, а работа с документами - в 20,8%", - комментирует Роман Губанов, директор по развитию "Авито.Работы".

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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