"Авито.Работа": 85% россиян готовы учиться и получать новые профессии

85% россиян, находящихся в поисках работы, готовы учиться и переучиваться, чтобы быть востребованными на меняющемся кадровом рынке. В свою очередь, 89% работодателей готовы пойти им навстречу и рассматривать кандидатов без опыта. "Авито.Работа" представляет аналитический дайджест, посвященный итогам второго квартала 2026 года на рынке труда.

Выпуск объединяет сведения официальной статистики по рынку труда, аналитику данных платформы и социологических исследований сервиса. Каждый выпуск дайджеста фокусируется на актуальных трендах - в этот раз ключевой темой стала работа компаний с кандидатами разных возрастов.

Работодатели пережили период кадрового голода, когда выбирать было практически не из кого. Теперь, на фоне стремительных изменений и развития нейросетей, бизнес делает ставку на стабильную команду. Поэтому вместо поиска готовых специалистов компании все чаще инвестируют в обучение, развитие и карьерный рост своих сотрудников.

43% россиян считают, что их навыки полностью соответствует позициям, которые они занимают. А 21% и вовсе считают, что их профессиональная квалификация выше, чем требует занимаемая должность. Однако 85% соискателей готовы пройти обучение или переобучение ради новой работы. А 60% согласны даже временно снизить доход ради дальнейшего карьерного роста.

Чаще всего россияне хотят развивать профессиональные навыки, необходимые для работы по специальности. Наиболее востребованным форматом остаются онлайн-курсы, особенно среди кандидатов старше 55 лет (31%). При этом подходы к обучению различаются в зависимости от возраста. Для специалистов 35-44 и 45-54 лет чаще подходит обучение с наставником непосредственно на рабочем месте - этот формат выбирают 22% и 24% респондентов, соответственно. Зумеры 18-24 лет чаще ориентируются на практические форматы старта карьеры: 20% выбирают оплачиваемую стажировку, а 13% - индивидуальный инструктаж без прохождения курса.

Многие россияне уже используют дополнительные возможности для развития: в 2025 году профессиональную переподготовку проходили 28% занятых россиян, причем чаще всего - специалисты 30-44 лет (28,9%). Среди россиян с высшим образованием дополнительное обучение за последний год прошли 32%, тогда как среди людей без образования - лишь 10%.

"В последние годы компании перешли от эпизодического найма к системному развитию кадров: вместо поиска только "готовых" специалистов организации фокусируются на обучении и удержании сотрудников. Показала себя более рациональная стратегия - не бесконечный поиск готовых кандидатов, а создание кадрового резерва внутри компании. Инвестиции в развитие персонала дают бизнесу гибкость и экономию: сотрудники растут вместе с задачами и закрывают новые роли эффективнее. Поэтому работодатели все чаще готовы брать людей без опыта: сегодня 89% вакансий открыты для таких кандидатов. При этом компании все больше внимания уделяют не только профессиональным знаниям, но и универсальным навыкам - мягкие навыки указаны в 44% вакансий, физические - в 22%, а работа с документами - в 20,8%", - комментирует Роман Губанов, директор по развитию "Авито.Работы".