16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Авито Работа представила новый сервис зарплатной аналитики для соискателей Авито Работа представила новый инструмент для эффективного найма Марина Федункив стала лицом новой рекламной кампании Авито для работодателей Сбер: все больше россиян совмещают бизнес и наем "Требуются синие воротнички": эксперты Авито Работы представили дайджест рынка труда

Занятость Экономическая политика

Авито Работа представила новый сервис зарплатной аналитики для соискателей

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В помощь соискателям Авито Работа запустила калькулятор "Знайте себе цену". Новый сервис зарплатной аналитики поможет кандидатам указать желаемую заработную плату согласно рыночной ситуации, так как размер заработной платы остается для соискателя основным фактором при выборе работодателя. По данным опроса Авито Работы¹, этот критерий отмечают в числе наиболее важных 51% россиян. Дополнительную уверенность при принятии решения дает знание рыночной зарплатной вилки.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

С помощью нового сервиса можно за несколько секунд оценить свой уровень зарплаты: достаточно ввести профессию, график, регион и размер текущего заработка, чтобы узнать рыночную вилку, рассчитанную на основе схожих предложений. Также сервис выдает подборку вакансий от проверенных работодателей, где выделены объявления, уровень зарплат в которых соответствует рыночному по оценке Авито.

Функция "Знайте себе цену" доступна через баннер на главной странице Авито Работы в приложении или на сайте по ссылке. Введенные пользовательские данные обезличены и используются только для расчета уровня зарплаты и сравнения с рыночными показателями.

"Сегодня соискателям особенно важно понимать, насколько их зарплатные ожидания соответствуют рынку. Мы видим, что ожидания продолжают расти: в I квартале 2026 года они увеличились на 17% год к году и достигли 70 882 руб/мес. При этом в ряде востребованных профессий кандидаты рассчитывают на значительно более высокий доход — например, бурильщики ожидают в среднем 186 527 руб/мес, водители-дальнобойщики — 178 813 руб/мес. На этом фоне сервис "Знайте себе цену" помогает быстро оценить свою стоимость на рынке, сравнить ожидания с актуальными предложениями работодателей и быстрее находить подходящие вакансии"— комментирует Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления Авито Работы.

¹ Опрос проведен сервисом "Авито Работа" среди 7 500 + работающих россиян, март 2026

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Фото на сайте

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31