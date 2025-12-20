Авито Работа: профессиональные перетоки — новый тренд на рынке труда РФ

Российские компании постепенно сбавляют темпы поиска работников, в то время как соискательская активность в стране растет: за последний год она увеличилась на 16%. При среднем за 2025 год уровне безработицы в 2,2% рынок труда постепенно балансируется, а зарплатная гонка приостанавливается. В новом дайджесте рынка труда эксперты Авито Работы проанализировали данные платформы за 11 месяцев 2025 года и зафиксировали переход рынка труда в фазу замедления.

Переток профессионалов — один из ключевых трендов рынка труда РФ

По данным Росстата:

численность рабочей силы в России сегодня составляет 74,8 млн человек, половина занята в рабочих профессиях.

при этом наибольший дефицит сохраняется среди квалифицированных работников промышленности, операторов производственных установок и машин, сборщиков и водителей — нехватка специалистов оценивается в 800 тыс. человек.

В этом контексте профессиональные перетоки особенно важны, так как привлечение работников из смежных сфер — возможность для работодателей закрыть кадровые пробелы в дефицитных квалифицированных категориях. Представители неквалифицированных рабочих и линейных все чаще откликаются на вакансии из близких направлений и в среднем рассматривают сразу 3 и более из них.

Эксперты Авито Работы исследовали перетоки в группы "квалифицированных рабочих" профессий и "машинистов и сборщиков": так, группами-донорами для "квалифицированных рабочих" по смежному интересу стали разнорабочие (10%), строители и ремонтники (10%), работники сельского, лесного и рыбного хозяйства (8%) и другие. Интерес к вакансиям группы "машинистов и сборщиков" наиболее активно демонстрируют представители следующих смежных групп: водители (6%), работники промышленности, металлообрабатывающих и отделочных цехов (4%), работники сельского, лесного и рыбного хозяйства (4%) и другие.

На уровне конкретных вакансий специалисты Авито Работы также наблюдают у соискателей кросс-интерес: например, 67% кандидатов, откликнувшихся на вакансии машинистов, параллельно интересовались и другими рабочими специальностями, а 42% соискателей, рассматривавших позиции фрезеровщиков, также откликались на вакансии операторов станков.

Кросс-интерес к профессии "Машинист спецтехники" Профессия Доля заинтересовавшихся вакансией "машинист спецтехники" среди представителей профессии машинист 67% крановщик 46% водитель спецтехники 33% моторист 29% водитель 25% Кросс-интерес к профессии "Оператор станка" Профессия Доля заинтересовавшихся вакансией "оператор станка" среди представителей профессии фрезеровщик 42% сверловщик 39% гальваник 34% термист 34% штамповщик 33%

Согласно результатам исследования, проведённого Авито Работой и OMI, профессиональные перетоки чаще совершают соискатели в возрасте 25–34 лет (55%) и 35–44 лет (57%). Почти половина (49%) респондентов рассматривают переобучение, чаще к этому готовы женщины (57%). При этом главными барьерами остаются страх потери стабильности (23%), нехватка времени на обучение (17%) и неопределенность с выбором новой профессии (16%). Также в рамках опроса удалось выяснить мотивы соискателей сменить карьерный трек. К причинам перехода относятся: рост дохода (36%), более удобный график (30%) и возможности для личного развития (30%). Это подтверждается и результатами глубинного исследования Авито Работы в рамках Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии", где Авито Работа выступила партнером в номинации "Второй старт" — зачастую истинная мотивация глубже причин, лежащих на поверхности.

Мотивация Цитата из глубинного исследования стабильность "Стабильность — это было главное" комфортный график "Совершенно не устраивал график — своих детей не видела практически. Видела чужих" предсказуемость "Хотелось строить планы, знать, где ты будешь сегодня, знать, что тебя ждет завтра, хотя бы в какой-то недалекой перспективе" эмоции и личное развитие "Не хотел сидеть на пенсии и просто лежать — решил идти в электричество, как мечтал в юности" "Я всю жизнь тянулась к технике — и вот наконец смогла этим заниматься"

"Профессиональные перетоки сегодня во многом формируются за счет опытных специалистов. По нашим данным, 56% соискателей с опытом меняли профессию два и более раза, то есть люди все чаще видят в смене профессионального трека долгосрочную перспективу. Работодателям важно учитывать этот тренд и говорить о готовности рассматривать специалистов со смежным опытом и предлагать обучение. Чем прозрачнее описание вакансии, карьерных перспектив, условий труда и развития, тем увереннее кандидаты. Важную роль играет поддержка на старте: наставничество, адаптация и постепенный рост ответственности помогают новым сотрудникам быстрее войти в роль и снижают барьеры для перехода из смежных профессий", — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

От активного роста к балансу

2025 год стал годом охлаждения после "перегретых" периодов 2023–2024 годов. Компании по-прежнему расширяют штат, но делают это медленнее и более избирательно. Спрос на сотрудников снижается, что отражается в динамике вакансий, однако это не означает кризиса: рынок скорее входит в стадию осознанной оптимизации.

Со стороны соискателей наблюдается обратная динамика. Количество откликов и резюме продолжает расти, а пики активности традиционно приходятся на январь, летние месяцы и осень. При этом январь остается стратегически выгодным периодом для работодателей: активность конкурентов в этот момент ниже, а интерес соискателей — выше.

Зарплатная гонка замедляется

Темпы роста предлагаемых зарплат в 2025 году составили 10% против 22% годом ранее. Аналогичное замедление видно и в ожиданиях соискателей: рост снизился с 24% до 14%. Разрыв между предлагаемыми и ожидаемыми зарплатами стал минимальным — 86 600 и 85 600 рублей соответственно. Это сигнал о завершении острой зарплатной конкуренции. Рынок входит в фазу гармонизации, где решающую роль начинают играть не только деньги, но и условия занятости, гибкость и возможности обучения.

Расширение воронки найма

В 2025 году заметно выросла доля вакансий с гибким графиком, предложений без требований к опыту, а также позиций для студентов, соискателей 45+ и пенсионеров. Работодатели все чаще инвестируют в обучение и готовы работать с более широкой аудиторией, делая ставку как на потенциал, так и на опыт старших специалистов.

Полную версию дайджеста можно прочитать здесь: https://www.avito.ru/blog/daydzhest-rynka-truda-dlya-rabotodateley-itogi-2025-go.