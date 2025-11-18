16+
Занятость Экономическая политика

Авито Работа: обучение и комфортные условия для сотрудников выходят на первое место среди бонусов

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В условиях сохраняющейся конкуренции за квалифицированных специалистов российские компании переходят от стандартного соцпакета к точечным мерам поддержки кадров. Как показывают данные Авито Работы, представленные на форуме "БИОТ-2025", в 3 квартале 2025 года работодатели активно используют адресные льготы для привлечения и удержания сотрудников разных направлений.

Тренд на индивидуализацию бонусов для кандидатов становится ключевым инструментом в конкурентной борьбе за кадры. По данным Авито Работы, в 3 квартале 2025 года наиболее распространенные преимущества, упоминаемые в вакансиях для рабочих и линейных специалистов, — это возможность обучения и переобучения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких предложений выросло на 66%.

Динамика по бонусам, предлагаемых кандидатам в рабочем и линейном сегменте, III кв 2025/2024

Бонус

Динамика предложений бонусов для кандидатов при трудоустройстве
III кв 2024/2025

Обучение и переобучение

+66%

Компенсация проезда

+63%

Подарки детям на праздники

+57%

Бесплатная парковка

+49%

Компенсация питания

+32%

Для офисных сотрудников картина иная — превалируют бонусы, обеспечивающие повышенный уровень комфорта на рабочем месте. Это связано с тем, что работодатели активно создают благоприятную атмосферу для сотрудников, мотивируя их возвращаться в офисы и повышать дневную продуктивность.

Так, лидером стало предложение питания — количество упоминаний этого бонуса в вакансиях увеличилось в 2,5 раза (+146%) год к году. На втором месте по динамике — организация транспорта до работы (+59%), а на третьем — создание комфортных зон отдыха (+57%).

Динамика по бонусам, предлагаемых кандидатам в офисном сегменте, III кв 2025/2024

Бонус

Динамика предложений бонусов для кандидатов при трудоустройстве
III кв 2024/2025

Компенсация питания

+146%

Организация транспорта

+59%

Комфортные зоны отдыха

+57%

Оплата бензина

+40%

ДМС

+38%

Оплата парковки

+23%

"Рынок труда меняется, и компании активно адаптируют свои HR-стратегии, делая акцент не только на привлечении, но и на удержании ценных кадров. Соискатели сегодня стали гораздо более вдумчиво подходить к выбору работы, оценивая не только зарплату, но и весь пакет предлагаемых условий.

Данные Авито Работы это наглядно подтверждают: по итогам 3 квартала интерес к вакансиям, предлагающим обучение за счет компании, вырос на 31%, а с компенсацией проезда — на 21%. Это яркий сигнал для рынка: наличие дополнительных бонусов трансформируется из приятного дополнения в один из ключевых факторов выбора. Компании, которые улавливают эти тренды и гибко адаптируют свои программы льгот, получают серьезное конкурентное преимущество — они не просто закрывают вакансии, а привлекают более мотивированных и лояльных сотрудников, инвестируя в долгосрочную стабильность команды", — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

