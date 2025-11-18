Авито Работа: обучение и комфортные условия для сотрудников выходят на первое место среди бонусов

В условиях сохраняющейся конкуренции за квалифицированных специалистов российские компании переходят от стандартного соцпакета к точечным мерам поддержки кадров. Как показывают данные Авито Работы, представленные на форуме "БИОТ-2025", в 3 квартале 2025 года работодатели активно используют адресные льготы для привлечения и удержания сотрудников разных направлений.
Тренд на индивидуализацию бонусов для кандидатов становится ключевым инструментом в конкурентной борьбе за кадры. По данным Авито Работы, в 3 квартале 2025 года наиболее распространенные преимущества, упоминаемые в вакансиях для рабочих и линейных специалистов, — это возможность обучения и переобучения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких предложений выросло на 66%.
Динамика по бонусам, предлагаемых кандидатам в рабочем и линейном сегменте, III кв 2025/2024
|
Бонус
|
Динамика предложений бонусов для кандидатов при трудоустройстве
|
Обучение и переобучение
|
+66%
|
Компенсация проезда
|
+63%
|
Подарки детям на праздники
|
+57%
|
Бесплатная парковка
|
+49%
|
Компенсация питания
|
+32%
Для офисных сотрудников картина иная — превалируют бонусы, обеспечивающие повышенный уровень комфорта на рабочем месте. Это связано с тем, что работодатели активно создают благоприятную атмосферу для сотрудников, мотивируя их возвращаться в офисы и повышать дневную продуктивность.
Так, лидером стало предложение питания — количество упоминаний этого бонуса в вакансиях увеличилось в 2,5 раза (+146%) год к году. На втором месте по динамике — организация транспорта до работы (+59%), а на третьем — создание комфортных зон отдыха (+57%).
Динамика по бонусам, предлагаемых кандидатам в офисном сегменте, III кв 2025/2024
|
Бонус
|
Динамика предложений бонусов для кандидатов при трудоустройстве
|
Компенсация питания
|
+146%
|
Организация транспорта
|
+59%
|
Комфортные зоны отдыха
|
+57%
|
Оплата бензина
|
+40%
|
ДМС
|
+38%
|
Оплата парковки
|
+23%
"Рынок труда меняется, и компании активно адаптируют свои HR-стратегии, делая акцент не только на привлечении, но и на удержании ценных кадров. Соискатели сегодня стали гораздо более вдумчиво подходить к выбору работы, оценивая не только зарплату, но и весь пакет предлагаемых условий.
Данные Авито Работы это наглядно подтверждают: по итогам 3 квартала интерес к вакансиям, предлагающим обучение за счет компании, вырос на 31%, а с компенсацией проезда — на 21%. Это яркий сигнал для рынка: наличие дополнительных бонусов трансформируется из приятного дополнения в один из ключевых факторов выбора. Компании, которые улавливают эти тренды и гибко адаптируют свои программы льгот, получают серьезное конкурентное преимущество — они не просто закрывают вакансии, а привлекают более мотивированных и лояльных сотрудников, инвестируя в долгосрочную стабильность команды", — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.
Последние комментарии
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?
Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз
Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?