Занятость Экономическая политика

Авито Работа представила аналитику рынка труда в страховании и недвижимости

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Рынок труда в страховании и недвижимости в 2025 году активно развивается — аналитики Авито Работы отмечают общий тренд на постепенный рост спроса и доходов специалистов в обеих отраслях. Об этом и других тенденциях рынка труда в страховании и недвижимости на ежегодном форуме для агентов, риэлторов и брокеров "Инсфорум" рассказал Артём Кумпель, старший управляющий директор Авито.

По данным Авито Работы в страховом сегменте количество вакансий за 9 месяцев 2025 года увеличилось на 17% год к году, при этом среднее зарплатное предложение достигло 59 504 руб/мес (+12% за год). В сегменте недвижимости средняя предлагаемая зарплата риелторов выросла до 144 192 руб/мес (+13% за год).

В страховой сфере в целом по динамике числа вакансий лидирует профессия менеджера по работе с клиентами: за год количество предложений для таких специалистов увеличилось на 96%, а средняя предлагаемая зарплата достигла 48 960 руб/мес. На втором месте — менеджеры по продажам (+80% год к году) со средним зарплатным предложением 64 309 руб/мес. Третью строчку занимает профессия страхового агента: число вакансий по этой роли выросло на 40%, а в среднем специалисты могли рассчитывать на 65 524 руб/мес.

Важно учитывать, что доход специалистов в риелторском и страховом сегментах, как правило, не фиксирован и напрямую зависит от количества успешно закрытых сделок. Основная часть заработка — это проценты от сумм сделок и доля от комиссии агентства. Дополнительно риелторы и страховые консультанты могут получать бонусы от партнеров за подключение клиентов к ипотечным программам, страховкам и другим сопутствующим услугам. В вакансиях работодатели часто указывают зарплатные вилки с учетом максимально возможного дохода при высокой эффективности продаж — фактический же уровень дохода может заметно варьироваться в зависимости от результатов работы специалиста.

Активнее растёт и интерес к работе в страховании: в целом соискательская активность в этой сфере за 9 месяцев 2025 года увеличилась на 86% год к году. Наибольшую динамику показывает профессия менеджера по продажам — количество запросов контактов работодателей по этим вакансиям выросло в 2,5 раза (+152% год к году). Аналогичный рост интереса — у менеджеров по работе с клиентами (+152%), на третьем месте находятся страховые агенты с приростом +91% за год.

В перспективе профессия страхового агента будет развиваться в тесной связке с ИИ. Уже сегодня искусственный интеллект ускоряет обработку заявок, повышает точность оценки рисков и помогает создавать персонализированные страховые продукты. Однако для принятия ключевых решениях клиенту недостаточно просто данных — ему важны эмпатия, понимание контекста и взвешенный профессиональный совет. Поэтому в будущем наибольшее конкурентное преимущество получат компании, которые смогут не просто автоматизировать процессы, а гармонично объединить технологические возможности ИИ с человеческой экспертизой и доверием.

В сегменте недвижимости рынок труда для риелторов остаётся конкурентным. При общем насыщении рынка количество вакансий риелторов в сентябре — октябре 2025 года выросло на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а интерес соискателей к таким предложениям увеличился на 16% год к году.

Риелторы сегодня остаются одним из ключевых драйверов рынка недвижимости, так как именно они сопровождают значительную часть сделок: находят и проверяют объекты, выстраивают коммуникацию между продавцами и покупателями, помогают с документами и за счёт этого напрямую влияют на объём и скорость совершения сделок. В 2025 году среднее зарплатное предложение для риелторов достигло 144 192 руб/мес, что на 13% выше показателя прошлого года. При этом фактический доход специалистов не фиксирован и зависит от количества закрытых сделок: основная часть заработка формируется за счёт процента от суммы сделки и бонусов от агентства, поэтому реальные доходы могут заметно превышать заявленные в вакансиях суммы.

Стоит отметить, что сама профессия продолжает цифровизироваться: всё больше этапов — от поиска объектов до согласования условий — проходит в онлайн-формате через CRM-системы, платформы и электронный документооборот; показы всё чаще дополняются 3D-турами и видеообзорами, ход, а в рабочие процессы внедряются решения на базе ИИ. По данным Авито Работы, в январе — октябре 2025 года работодатели стали на 32% чаще указывать владение ИИ в числе требований к риелторам.

"Рынок труда в страховании сейчас можно охарактеризовать как умеренно конкурентный: растёт и число вакансий, и соискательская активность, особенно в профессиях, связанных с продажами и клиентским сервисом. Можно выделить несколько причин повышения спроса на таких специалистов. Во-первых, рынок страховых продуктов становится более разнообразным: помимо классического авто- и медстрахования расширяется сегмент рисковых и инвестиционных решений, что формирует спрос на более подготовленных консультантов. Кроме того, в условиях высокой экономической неопределённости растёт интерес клиентов к финансовой защите, а страховые компании наращивают свою активность по продажам услуг и сервисов, что напрямую подогревает спрос на специалистов. В недвижимости мы видим не только рост средних доходов риелторов, но и серьёзную трансформацию профессии: значительная часть процессов уже проходит в цифровой среде, а требования к специалистам всё чаще включают навыки работы с онлайн-платформами и сервисами на базе ИИ. Уровень доходов в обеих отраслях остаётся привлекательным для тех, кто готов активно работать и адаптироваться к новым инструментам", — комментирует Артём Кумпель, старший управляющий директор Авито.

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

