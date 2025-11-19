Антон Уваров, Авито Работа: "ИИ — "новый английский" для соискателей"

В условиях глобального проникновения ИИ во все сферы жизни каждый третий россиянин уже использует искусственный интеллект в профессиональной деятельности, а каждый второй топ-менеджер доверяет ИИ планирование карьеры. Об этом со ссылкой на исследование Авито Работы сообщил Антон Уваров, управляющий директор платформы для поиска работы и сотрудников на форуме "Цифровые решения" в рамках сессии "ИИ развивается: как человеку выиграть в конкурентной борьбе с алгоритмами". Согласно аналитике сервиса, спрос на сотрудников с навыками работы с ИИ за год вырос на 89%, превратив технологию из узкоспециального инструмента в новый базовый навык — "современный аналог английского языка".

"Личный план адаптации специалиста зависит от профессии. Если профессия рабочая, то можно не переживать — специалист вне зоны риска. Стоит пользоваться AI-ассистентами, чтобы быть успешнее остальных.

Если речь идет об офисном сотруднике, то нужно прокачивать навыки работы с ИИ, стараться каждую задачу автоматизировать, настраивать под себя личные сценарии автоматизации. Это новый английский язык.

Например, маркетологи и специалисты по PR, сегодня могут самостоятельно настраивать автоматизированные сценарии парсинга новостных каналов, сбора сентимента и упоминаний. (что раньше требовало специализированных систем и отдельных сервисов).

Разработчики могут не только использовать ко-пилоты для написания кода, но и автоматизировать часть своей рутинной работы, такую как написание тестов, анализ тех долга, поиск или анализ уязвимостей, подготовку документации и много другое. Главный навык для успешного использования ИИ — это умение гибко адаптироваться и изучать новые технологии, которые развиваются с космической скоростью".

По данным Авито Работы, в январе–октябре 2025 года чаще всего навык владения ИИ работодатели указывали в вакансиях на позициях оператора колл-центра (+128%), помощника руководителя (+95%) и контент-менеджера (+91%). Интерес со стороны соискателей растет еще быстрее: количество резюме с упоминанием ИИ увеличилось на 120%. Согласно исследованию Авито Работы, 28% работающих россиян уже используют ИИ в профессиональной деятельности. Технология активно применяется для решения широкого спектра задач: генерация идей и текстов (35%), создание изображений (26%), перевод (25%), анализ информации (23%), обучение (22%), планирование (16%) и автоматизация рутины (15%).

Особенно ярко тренд проявился в сфере карьерного консультирования. Эксперт отметил, что ИИ стал персональным карьерным консультантом для 39% работающих россиян. ИИ используют для планирования своего развития 54% топ-менеджеров, 51% IT-разработчиков и 48% руководителей отделов. С помощью нейросетей россияне определяют навыки для развития (26%), подбирают обучающие курсы (24%), пишут сопроводительные письма (22%) и готовятся к собеседованиям (19%).

По данным компании Антропик, на глобальном рынке сегодня представители уже около 30% профессий используют ИИ как минимум в четверти своих задач — проникновение широкое, но пока неглубокое, так как специалисты только 4% профессий, таких как копирайтеры, редакторы, разработчики и другие, могут использовать ИИ в более чем 75% задач. При этом младшие специалисты получают максимальный прирост эффективности, но чрезмерное доверие к ИИ требует большего контроля со стороны старших коллег, что создает новый спрос на экспертов.