16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Антон Уваров, Авито Работа: "ИИ — "новый английский" для соискателей" Авито Работа: обучение и комфортные условия для сотрудников выходят на первое место среди бонусов Авито Работа: промышленность стала лидером рейтинга вакансий с переобучением ГК "Полипласт" на Международной выставке "Химия-2025": итоги 3-го дня ГК "Полипласт" на Международной выставке "Химия-2025": итоги 2-го дня

Занятость Экономическая политика

Антон Уваров, Авито Работа: "ИИ — "новый английский" для соискателей"

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В условиях глобального проникновения ИИ во все сферы жизни каждый третий россиянин уже использует искусственный интеллект в профессиональной деятельности, а каждый второй топ-менеджер доверяет ИИ планирование карьеры. Об этом со ссылкой на исследование Авито Работы сообщил Антон Уваров, управляющий директор платформы для поиска работы и сотрудников на форуме "Цифровые решения" в рамках сессии "ИИ развивается: как человеку выиграть в конкурентной борьбе с алгоритмами". Согласно аналитике сервиса, спрос на сотрудников с навыками работы с ИИ за год вырос на 89%, превратив технологию из узкоспециального инструмента в новый базовый навык — "современный аналог английского языка".

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

"Личный план адаптации специалиста зависит от профессии. Если профессия рабочая, то можно не переживать — специалист вне зоны риска. Стоит пользоваться AI-ассистентами, чтобы быть успешнее остальных.

Если речь идет об офисном сотруднике, то нужно прокачивать навыки работы с ИИ, стараться каждую задачу автоматизировать, настраивать под себя личные сценарии автоматизации. Это новый английский язык.

Например, маркетологи и специалисты по PR, сегодня могут самостоятельно настраивать автоматизированные сценарии парсинга новостных каналов, сбора сентимента и упоминаний. (что раньше требовало специализированных систем и отдельных сервисов).

Разработчики могут не только использовать ко-пилоты для написания кода, но и автоматизировать часть своей рутинной работы, такую как написание тестов, анализ тех долга, поиск или анализ уязвимостей, подготовку документации и много другое. Главный навык для успешного использования ИИ — это умение гибко адаптироваться и изучать новые технологии, которые развиваются с космической скоростью".

По данным Авито Работы, в январе–октябре 2025 года чаще всего навык владения ИИ работодатели указывали в вакансиях на позициях оператора колл-центра (+128%), помощника руководителя (+95%) и контент-менеджера (+91%). Интерес со стороны соискателей растет еще быстрее: количество резюме с упоминанием ИИ увеличилось на 120%. Согласно исследованию Авито Работы, 28% работающих россиян уже используют ИИ в профессиональной деятельности. Технология активно применяется для решения широкого спектра задач: генерация идей и текстов (35%), создание изображений (26%), перевод (25%), анализ информации (23%), обучение (22%), планирование (16%) и автоматизация рутины (15%).

Особенно ярко тренд проявился в сфере карьерного консультирования. Эксперт отметил, что ИИ стал персональным карьерным консультантом для 39% работающих россиян. ИИ используют для планирования своего развития 54% топ-менеджеров, 51% IT-разработчиков и 48% руководителей отделов. С помощью нейросетей россияне определяют навыки для развития (26%), подбирают обучающие курсы (24%), пишут сопроводительные письма (22%) и готовятся к собеседованиям (19%).

По данным компании Антропик, на глобальном рынке сегодня представители уже около 30% профессий используют ИИ как минимум в четверти своих задач — проникновение широкое, но пока неглубокое, так как специалисты только 4% профессий, таких как копирайтеры, редакторы, разработчики и другие, могут использовать ИИ в более чем 75% задач. При этом младшие специалисты получают максимальный прирост эффективности, но чрезмерное доверие к ИИ требует большего контроля со стороны старших коллег, что создает новый спрос на экспертов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Фото на сайте

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30