6 января суда на воздушной подушке начнут работу на переправе Самара — Рождествено

С 6 января суда на воздушной подушке начнут работать на переправе Самара — Рождествено. Об этом сообщает ООО "СРПП".

Начинать работу переправа будет в 8:30 из Самары. Завершающий рейс в 16:00 из Рождествено. Заход на Проран в 10:00 и в 15:00.

Суда на воздушной подушке будут отправляться по наполнению.

При ухудшении ледовой обстановки движение может быть прекращено.