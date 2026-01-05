6 января суда на воздушной подушке начнут работу на переправе Самара — Рождествено

С 6 января суда на воздушной подушке начнут работать на переправе Самара — Рождествено. Об этом сообщает ООО "СРПП".
Начинать работу переправа будет в 8:30 из Самары. Завершающий рейс в 16:00 из Рождествено. Заход на Проран в 10:00 и в 15:00.
Суда на воздушной подушке будут отправляться по наполнению.
При ухудшении ледовой обстановки движение может быть прекращено.
