В Самаре переименуют Северо-Восточную магистраль

Мэрия Самары подготовила проект постановления о переименовании улицы в Октябрьском районе. Речь идет о Северо-Восточной магистрали.

"Изменить наименование элемента улично-дорожной сети "Северо-Восточная магистраль" на "улица Космонавтов", - говорится в документе.

Северо-Восточная магистраль проходит от улицы Ново-Садовой до Софийского собора на четвертой очереди набережной Волги. Ее планировали продлить до музея "Самара Космическая", который расположен между проспектом Ленина и Автобусным проездом.

Также проект постановления предусматривает присвоение названия скверу в районе многоквартирных домов по ул. Ташкентской, №№ 228, 230, 232, 238 и по ул. Георгия Димитрова, №№ 111, 113, 115 и 117. Его назовут в честь ветерана пожарной службы Николая Кириленко. В 1960-1980 годах он был начальником Управления пожарной охраны УООП Куйбышевского облисполкома.

Фото: nspd.gov.ru

Проект постановления проходит процедуру согласования. Он вступит в силу после подписания главой города.