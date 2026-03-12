В Самаре переименуют Северо-Восточную магистраль

Мэрия Самары подготовила проект постановления о переименовании улицы в Октябрьском районе. Речь идет о Северо-Восточной магистрали.
"Изменить наименование элемента улично-дорожной сети "Северо-Восточная магистраль" на "улица Космонавтов", - говорится в документе.
Северо-Восточная магистраль проходит от улицы Ново-Садовой до Софийского собора на четвертой очереди набережной Волги. Ее планировали продлить до музея "Самара Космическая", который расположен между проспектом Ленина и Автобусным проездом.
Также проект постановления предусматривает присвоение названия скверу в районе многоквартирных домов по ул. Ташкентской, №№ 228, 230, 232, 238 и по ул. Георгия Димитрова, №№ 111, 113, 115 и 117. Его назовут в честь ветерана пожарной службы Николая Кириленко. В 1960-1980 годах он был начальником Управления пожарной охраны УООП Куйбышевского облисполкома.
Проект постановления проходит процедуру согласования. Он вступит в силу после подписания главой города.
Последние комментарии
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия