16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре переименуют Северо-Восточную магистраль Старт приёма заявлений в первые классы на 2026–2027 учебный год откроется 17 марта 2026 года В регионе ожидается сильный туман Самарские школьники участвуют в финале окружной интеллектуальной олимпиады в Перми В 2026 г. на ул. Ленинградской приведут в порядок фасады

Общество

В Самаре переименуют Северо-Восточную магистраль

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 102
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Мэрия Самары подготовила проект постановления о переименовании улицы в Октябрьском районе. Речь идет о Северо-Восточной магистрали.

Фото: Александра Ламзина

 

"Изменить наименование элемента улично-дорожной сети "Северо-Восточная магистраль" на "улица Космонавтов", - говорится в документе.

Северо-Восточная магистраль проходит от улицы Ново-Садовой до Софийского собора на четвертой очереди набережной Волги. Ее планировали продлить до музея "Самара Космическая", который расположен между проспектом Ленина и Автобусным проездом. 

Также проект постановления предусматривает присвоение названия скверу в районе многоквартирных домов по ул. Ташкентской, №№ 228, 230, 232, 238 и по ул. Георгия Димитрова, №№ 111, 113, 115 и 117. Его назовут в честь ветерана пожарной службы Николая Кириленко. В 1960-1980 годах он был начальником Управления пожарной охраны УООП Куйбышевского облисполкома.

Фото: nspd.gov.ru

Проект постановления проходит процедуру согласования. Он вступит в силу после подписания главой города.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Фото на сайте

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5