В Самаре морозы 10 марта побили рекорд 87-летней давности

Во вторник, 10 марта, в Самарской области был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. Об этом сообщают специалисты Приволжского УГМС. Синоптики зафиксировали аномальные для этого времени года морозы сразу в 11 населенных пунктах региона.

В Самаре был перекрыт рекорд от 10 марта 1939 года. Тогда столбик термометра опустился до -19,2 °С. В 2026 году отклонение составило 6 градусов — температура опустилась до -25,2 °С.

В Сызрани последний раз настолько холодно было в позапрошлом веке — 10 марта 1898 года (-26,8 °С). В текущем году отклонение составило 0,1 градуса, в городе похолодало до — 26,9 °С.

Настолько сильных холодов за последние 100 лет не помнит и Безенчук: 10 марта 1909 года столбик термометра опустился здесь до -29,9 °С. В 2026 году отклонение составило 1°С.