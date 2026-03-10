16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре морозы 10 марта побили рекорд 87-летней давности До +5 °C: в Самарскую область придет оттепель Иван Носков проверил ход реконструкции столовой в детском центре "Заря" На ул. Ново-Садовой временно отключат светофор В Самарской области более 1000 школьников и студентов присоединились к акции общества "Знание" к Международному женскому дню

Общество

В Самаре морозы 10 марта побили рекорд 87-летней давности

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 10 марта, в Самарской области был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. Об этом сообщают специалисты Приволжского УГМС. Синоптики зафиксировали аномальные для этого времени года морозы сразу в 11 населенных пунктах региона.

Фото: Александра Белова

В Самаре был перекрыт рекорд от 10 марта 1939 года. Тогда столбик термометра опустился до -19,2 °С. В 2026 году отклонение составило 6 градусов — температура опустилась до -25,2 °С.

В Сызрани последний раз настолько холодно было в позапрошлом веке — 10 марта 1898 года (-26,8 °С). В текущем году отклонение составило 0,1 градуса, в городе похолодало до — 26,9 °С.

Настолько сильных холодов за последние 100 лет не помнит и Безенчук: 10 марта 1909 года столбик термометра опустился здесь до -29,9 °С. В 2026 году отклонение составило 1°С.

Метеостанции

Значение предыдущего минимума температуры воздуха,°С/год

Минимальная температура воздуха в 2026 г. °С

Отклонение в °С

Самара

-19,2/1939

-25,2

6,0

Клявлино

-22,3/1952

-28,9

6,6

Челно-Вершины

-25,3/2018

-32,8

7,5

АГЛОС

-24,0/2012

-24,9

0,9

Кинель-Черкассы

-27,1/1981

-32,3

5,2

Тольятти

-22,9/1965

-25,8

2,9

Ново-Девичье

-21,0/1981

-25,3

4,3

Серноводск

-24,3/1981

-28,5

4,2

Сызрань

-26,8/1898

-26,9

0,1

Авангард

-28,8/2012

-31,7

2,9

Безенчук

-29,9/1909

-30,9

1,0

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Фото на сайте

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5