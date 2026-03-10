В Самаре морозы 10 марта побили рекорд 87-летней давности

Во вторник, 10 марта, в Самарской области был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. Об этом сообщают специалисты Приволжского УГМС. Синоптики зафиксировали аномальные для этого времени года морозы сразу в 11 населенных пунктах региона.
В Самаре был перекрыт рекорд от 10 марта 1939 года. Тогда столбик термометра опустился до -19,2 °С. В 2026 году отклонение составило 6 градусов — температура опустилась до -25,2 °С.
В Сызрани последний раз настолько холодно было в позапрошлом веке — 10 марта 1898 года (-26,8 °С). В текущем году отклонение составило 0,1 градуса, в городе похолодало до — 26,9 °С.
Настолько сильных холодов за последние 100 лет не помнит и Безенчук: 10 марта 1909 года столбик термометра опустился здесь до -29,9 °С. В 2026 году отклонение составило 1°С.
|
Метеостанции
|
Значение предыдущего минимума температуры воздуха,°С/год
|
Минимальная температура воздуха в 2026 г. °С
|
Отклонение в °С
|
Самара
|
-19,2/1939
|
-25,2
|
6,0
|
Клявлино
|
-22,3/1952
|
-28,9
|
6,6
|
Челно-Вершины
|
-25,3/2018
|
-32,8
|
7,5
|
АГЛОС
|
-24,0/2012
|
-24,9
|
0,9
|
Кинель-Черкассы
|
-27,1/1981
|
-32,3
|
5,2
|
Тольятти
|
-22,9/1965
|
-25,8
|
2,9
|
Ново-Девичье
|
-21,0/1981
|
-25,3
|
4,3
|
Серноводск
|
-24,3/1981
|
-28,5
|
4,2
|
Сызрань
|
-26,8/1898
|
-26,9
|
0,1
|
Авангард
|
-28,8/2012
|
-31,7
|
2,9
|
Безенчук
|
-29,9/1909
|
-30,9
|
1,0
Последние комментарии
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия