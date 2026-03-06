16+
Общество

Литературные клубы школ из Самарской области вошли в число лучших в стране

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Российское общество "Знание" объявило итоги февраля в проекте "Чтецкие программы". Проект просветительской организации по популяризации чтения проводится с сентября 2025 года.

Фото: Российское общество "Знание"

Особой мотивацией для участников и кураторов становится всероссийский рейтинг, который ежемесячно определяет 30 самых активных литературных клубов. Они получают уникальную возможность провести встречу с выдающимся деятелем культуры на территории их учебного заведения.

По итогам февраля в топ-30 вошли школа № 10 "Образовательный центр "ЛИК" городского округа Отрадный и школа № 8 имени воина-интернационалиста С. А. Кафидова пгт Алексеевна городского округа Кинель. Уже в марте туда приедут с творческими встречами известные артисты, звезды театра и кино, чтобы лично пообщаться с юными читателями.

Кураторы клубов, которые заняли в рейтинге с 31 по 40 места, в качестве приза получили доступ на закрытый курс "Секреты спикера" от лектора Общества "Знание", тренера публичных выступлений Нины Зверевой на платформе Знание.Академия. Лекции предоставят кураторам профессиональные инструменты для проведения еще более увлекательных и уверенных занятий.

Старт масштабному проекту Российского общества "Знание" в 2026 году дал диалог о вечных ценностях русской классики. В московской школе № 1409 перед старшеклассниками выступил народный артист России, художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов. Эта встреча, посвященная Году единства народов России, положила начало сезону "Чтецких программ" и стала первой в череде запланированных на год крупных событий, включающих литературно-поэтические вечера.
Своими знаниями со школьниками в течение месяца делились актеры Алексей Чадов, Александр Самойленко, Татьяна Шитова, Мария Кожевникова, Алексей Марков, Влад Канопка, Александр Сетейкин, Артём Ткаченко, Влад Прохоров, телеведущие Вячеслав Манучаров, Сергей Тугушев, писатели Дарья Донцова, Олег Рой и другие.

Параллельно с выездными мероприятиями Общество "Знание" проводит системную работу с наставниками. Так, с 27 февраля по 2 марта в Центре знаний "Машук" прошел образовательный интенсив "Чтецкие программы: проводники культуры чтения". Он собрал более 150 самых активных кураторов литературных клубов со всей страны. Участники не только перенимали опыт признанных экспертов, но и включились в стратегические сессии по развитию клубного движения, чтобы затем масштабировать лучшие практики в своих регионах.

Также отметим, что первой в этом году федеральной онлайн-трансляцией проекта для всех желающих станет эфир на тему "Герой нашего времени: влияние литературных образов". Доктор исторических наук, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, писатель Сергей Перевезенцев расскажет о том, почему одни герои становятся близкими для разных поколений, как литературные образы формируют представления о человеке и может ли книга помочь осмыслить происходящее вокруг сегодня.

Проект "Чтецкие программы" осуществляется по поручению президента Российской Федерации по итогам Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. Организатором выступает Российское общество "Знание" при поддержке министерства просвещения Российской Федерации и Театрального института имени Бориса Щукина. Открыть мир русской классики и зарегистрировать свой литературный клуб можно на сайте Российского общества "Знание".

