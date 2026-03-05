16+
Общество

В Тольятти состоялось общественное обсуждение концепции проекта туристского кода в границах туристического центра города

ТОЛЬЯТТИ. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Тольяттинском госуниверситете (ТГУ) состоялось общественное обсуждение концепции проекта туристского кода в границах туристического центра города Тольятти. Представители министерства туризма и администрации городского округа Тольятти, бизнеса, туристической индустрии и городского сообщества обсудили концепцию развития общественной территории туристского центра и мероприятий, направленных на его обустройство.

Мероприятие организовано Центром урбанистики Тольяттинского государственного университета и управлением туризма администрации городского округа Тольятти.

Площадка для проведения мероприятия выбрана не случайно. Тольяттинский государственный университет активно участвовал в работе над дизайн-кодом, анализом и подготовке концепции развития туристского центра города. На общественных слушаниях были представлены концептуальные решения и мероприятия по обустройству туристского кода, которые планируется реализовать в 2026 году.

Совместно с общественностью на мероприятии подробно обсудили все запланированные элементы благоустройства и общим решением было принято одобрить проект. По итогам проведенных общественных слушаний администрацией городского округа Тольятти будет подана заявка на участие в конкурсном отборе среди муниципальных образований, обладающих статусом городского округа Самарской области на реализацию проектов по развитию общественной территории, в том числе мероприятий по обустройству туристского центра города. Конкурс проводится министерством туризма Самарской области в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство".

"Данная мера государственной поддержки позволит обустроить туристические и наиболее посещаемые общественные локации нашего региона, объединить ключевые объекты притяжения и места отдыха горожан и гостей Самарской области", — рассказала врио министра туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Последние комментарии

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

