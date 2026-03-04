16+
Туризм Общество

В Самарской области состоялась стратегическая сессия по развитию промышленного туризма

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Во вторник, 3 марта, в торгово-промышленной палате Самарской области состоялась стратегическая сессия по развитию промышленного туризма на территории Самарской области в рамках Всероссийской образовательной программы "Открытая промышленность 5.0". Эксперты обсудили текущее состояние развития промышленного туризма, перспективы масштабирования практики в регионе, поделились успешно реализованными проектами, а также рассмотрели вопросы безопасности при проведении экскурсий.

Фото: Министерство туризма СО

С 2021 г. Самарская область успешно принимает участие в Акселераторах по развитию промышленного туризма, организованных Агентством стратегических инициатив. Министерство туризма Самарской области совместно с производственными предприятиями и туроператорскими компаниями разрабатывают промышленные экскурсии разной ценовой категории и профильной направленности: туристической, профориентационной или деловой.

"Крупнейшие предприятия — гордость Самарской области — уже стали участниками "Открытой промышленности" за эти годы. Среди них: Автоваз, Тольяттикаучук, Куйбышевазот, Стройфарфор, Лада Спорт, Электрощит и многие другие. Обучение в Акселераторе прошли уже более 40 предприятий, а в этом году к программе присоединились еще 12 предприятий", — рассказала врио министра туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Врио главы регионального минтура также добавила, что благодаря грамотно выстроенному междисциплинарному сотрудничеству и принимаемым мерам, количество человек, посетивших предприятия в 2025 г., увеличилась в 5 раз по сравнению с 2024 г.: в 2024 г. предприятия посетили 15 тыс. 600 человек, а в 2025 — 75 тыс. 900 человек. На сегодняшний день наибольшее внимание туристов привлекают малые предприятия и пищевое производство.

Реализация инициативы способствует достижению целей национального проекта "Туризм и гостеприимство", инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. "На реализацию нацпроекта "Туризм и гостеприимство" направим более 158 млн рублей. Большая часть средств — из федерального бюджета", — отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

