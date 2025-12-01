16+
Региональным министерством туризма подведены итоги третьего конкурсного отбора инвестиционных проектов Самарский проект "Крылья Победы" участвует в народном голосовании всероссийской премии "Больше чем путешествие" Авито Работа и Авито Путешествия: работники кухни стали самыми востребованными специалистами в сфере гостиничного бизнеса и туризма в Самарской области Авито Путешествия: Самарская область вошла в топ-15 по количеству бронирований номеров в отелях и посуточных квартир в октябре К созданию новых пляжей в Самарской области решили привлечь частников

Туризм Общество

В Самарской области на АЗС "Роснефть" появились "островки туризма"

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В рамках соглашения о сотрудничестве между министерством туризма Самарской области и НК "Роснефть" на 12 АЗС, расположенных вдоль автомобильных туристических маршрутов области, установлены презентационные зоны и размещены информационные лифлеты - яркие, удобные и созданные для тех, кто любит открывать интересные места легко и быстро.

Самарская область притягивает гостей своей уникальной природой, культурным наследием и гостеприимством. Автомобиль становится незаменимым спутником многих путешественников. Более чем половина всех туристов выбирают именно этот способ путешествия, ведь он позволяет самостоятельно планировать маршруты, останавливаться там, где хочется, и открывать новые уголки региона каждый день.

Фото: минтуризма Самарской области

"Отличная идея - разместить такую полезную информацию прямо на заправках! Заехал заправиться и случайно увидел этот самый "островок". Захватил пару буклетов и для себя отметил, куда отправиться в ближайшие выходные с семьей", - рассказал один из автомобилистов.

"Островки туризма" установлены на АЗС по адресам:

1. АЗС Роснефть 11 Самарская область, Ставропольский район, трасса М5 Москва-Челябинск, 981 км.
2. АЗС Роснефть 29 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, д. 35 а.
3. АЗС Роснефть 115 Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Московское шоссе, Мехзавод, 23 км, д. 28.
4. АЗС Роснефть 113 Самарская область, Ставропольский район, трасса М-5 Москва-Челябинск, 961 км.
5. АЗС Роснефть 108 Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, ул. Жигули, д. 62.
6. АЗС Роснефть 107 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Московское шоссе, д. 232.
7. АЗС Роснефть 105 Самарская область, г. Сызрань, ул. Дизельная, д. 13.
8. АЗС Роснефть 74 Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Новозаводская, д. 1.
9. АЗС Роснефть 42 Самарская область, Ставропольский район, с. Зеленовка, 979 км.
10. АЗС Роснефть 31 Самарская область, Ставропольский район, трасса М5 Москва-Челябинск, 951 км.
11. АЗС Роснефть 116 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, д. 24 а.
12. АЗС Роснефть 20 Самарская область, Красноярский район, М5 Москва-Челябинск 1031 км.

Данная инициатива полностью соответствует целям национального проекта "Туризм и гостеприимство", инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и направлена на популяризацию автомобильного туризма.

