"Город-звезда": Чем может удивить Новокуйбышевск даже местных туристов

Новокуйбышевск — город нефтехимии, "Спутник Самары", "Да там дышать нечем!", "Одни заводы кругом". Примерно такие ассоциации возникают у жителей Самарской области, когда они слышат название небольшого городка. А жители других регионов, если они не работают в сфере "нефтянки", скорее зададутся вопросом "Это где?".

Региональное министерство туризма и администрация Новокуйбышевска решили развеять многие слухи и показать, что за фасадами "промышленного города" кроются уникальные объекты и истории, и провели пресс-тур для журналистов и блогеров Самарской области.

Знакомство с Новокуйбышевском началось с Центральной площади им. Ленина. Экскурсию провела Наталья Швец, которая рассказала, что город возник в 1952 г. из объединения нескольких поселков, а на строительстве работали не только участники Великой Отечественной войны, но и заключенные.

Весь архитектурный ансамбль города подчиняется плану "город — звезда": от центра (от площади им. Ленина) улицы расходятся лучами. Дворец культуры, администрация, жилые дома — строгие фасады, высокие потолки и лепнина — все это элементы единого архитектурного ансамбля, призванного создать образцовый социалистический город.

Кстати, Наталья Швец первая в городе стала сертифицированным экскурсоводом (гидом). Она сдала квалификационный экзамен в Самарском Центре креативных индустрий. Экзаменационной комиссии она представила свой новый проект — авторскую пешеходную экскурсию по историческому центру Новокуйбышевска. Часть которую и презентовала журналистам.

Музей истории города Новокуйбышевска произвел наилучшие впечатления на участников пресс-тура. Семь залов, оснащенных большим количеством современных мультимедийных и интерактивных компонентов.

На экскурсии расскажут историю края от князей Щербатовых до современности. Как жители Липягов (Чувашские, Мордовские и Русские Липяги — поселки, которые вошли в состав города после войны) работали на благо фронта и Победы, как новокуйбышевцы защищают интересы Родины на СВО… Как строились первые заводы и какие уникальные продукты производит новокуйбышевская промышленность в наши дни.

В музее не скучно будет и посетителям младшего возраста: интерактивные "разукрашки", строительство городов, цифровые фотозоны. По словам директора музея Елены Чубаковой, детям очень нравится, и увести их порой взрослым бывает очень сложно.

Очень удивил тариф на посещение музея: цена билета всего 50 руб. для взрослого, детский — 30. Дети до 5 лет бесплатно.

Сквер имени Валерия Грушина

Не только в России знаменит фестиваль бардовской песни имени Валерия Грушина — "Груша", как сами называют барды свой слет.

Валера Грушин, которому навсегда 22 года, последние 10 лет жил в Новокуйбышевске. Учился в школе № 6 (сейчас Медицинский колледж), жил в доме № 8 по ул. Чернышевского. Любил турпоходы и песни под гитару. Погиб на пятом курсе, во время туристического похода, на реке Уда, спасая детей.

Между домом № 8 и бывшей школой № 6 в 2022 г. открыт сквер имени Валерия Грушина. Это пространство для друзей, для своих: прийти с гитарой, посидеть у "костра", вспомнить. Скульптура, где Валера с распростертыми руками готов, не думая, прыгнуть в воду и дети, с надеждой смотрящие на спасителя. Мурал с портретом барда. Сквер очень удачно вписан в пространство города. Здесь нет скорби, есть легкость, память и благодарность.

Конно-спортивный клуб "Мустанг"

На въезде в КСК журналистов и блогеров первыми встречают кошки. Сколько их здесь! Один из сотрудников — Вадим Анатольевич — поясняет: все с паспортами и ошейниками, все строго! Конечно же, несмотря на напускную строгость, все улыбаются и начинают гладить "четвероногих сотрудников".

Вообще, в "Мустанге" сразу чувствуется атмосфера тепла, доброты и уюта. Возможно, потому что бизнес (даже рука не поднимается так написать, но все же) семейный. Лайкины уже много лет держат клуб: изначально он был просто конный и нес развлекательную составляющую (прогулки, экскурсии, фотосессии и даже лазертаг). А потом пришлось "расширяться" — воспитанники начали достигать результатов в соревнованиях. Теперь здесь выращивают настоящих чемпионов, которые принимают участие не только в областных соревнованиях, но и выезжают во многие регионы нашей страны.

Стоит отметить, что в "Мустанге" практикуют иппотерапию. Начиная от "общения" с лошадьми до терапевтической верховой езды. С особенными всадниками работают самая спокойная и контактная лошадь, а также пони.

Экскурсия по конюшне, где несколько денников: Буян, Метелица, Бубен, Луна… лошади тянут носы к снимающим их телефонам в поисках угощений. Предварительно подготовленная морковь быстро заканчивается, а Буян продолжает бить копытом, требуя еще "вкусняшек".

В "Мустанге" помимо лошадей живут еще кролики, козы, бараны, гуси, куры, собаки. Целое хозяйство! Всех можно покормить, но не всех погладить. Об этом заранее посетителей предупреждают.

Посмотрев показательный выход опытной наездницы, прокатившись в телеге с Буяном, покормив животных, Наталья и Вадим Лайкины приглашают всех гостей за стол: травяной чай, пирожки, блины и баранки.

Такое гостеприимство, радушие и дружеская атмосфера никого не оставили равнодушными. Все уезжали из "Мустанга" с улыбками и явным намерением вернуться в клуб.

"Новокуйбышевский стрелковый клуб "Ранчо"

Экскурсию по НСК "Ранчо" проводил Григорий Бондарев — основатель и владелец стрелкового клуба. Обстоятельно, с юмором, четко, последовательно. Именно так и представляется себе человек, который не только увлекается оружием сам, но и учит других этому искусству.

Поэтому здесь все "самое": самый дальнобойный полигон (3200+ метров), самый большой по площади (19 га), четыре стационарные площадки для спортинга, проведение матчей, кубков, соревнований и т. д. Сегодня НСК "Ранчо" обладает галереями с различными дистанциями, площадками для спортинга, обеспечивает возможность заниматься снайпингом, практической стрельбой из ружья, карабина и пистолета, стрельбой по тарелочкам и многими другими видами стрельбы. Также адаптирована автовышка и машина для метания тарелок для отработки стрельбы по дронам. Здесь проходят обучение бойцы СВО. Бондарев, у которого за плечами десятки выездов за "ленточку", привозит оружие и учит с ним обращаться.

В арсенале "Ранчо" — пулемет "Максим" (выпуск 1944 г.), винтовка Мосина (выпуск 1942 г.), "Беретта 686 12К", "Калашников", "Бенелли", пистолеты и т. д. Здесь же ПТУРы, "Фаготы" и манекен для отработки оказания первой помощи.

Сейчас на территории НСК "Ранчо" ведется строительство закрытого тира. Мы побывали в помещении — 50 на 9,8 метров, которое претендует на звание самого большого в России. В планах — бесплатная секция для детей. "Мы с коллегами-стрелками решили, что не будем брать деньги с детей. Все обучение будет проходить за наш счет. Сейчас идет закупка "мелкашек", скоро закончим строительство", — рассказывает директор НСК "Ранчо".

В здании, где расположен тир, будет арсенал, мастерская, гостиница, кафе с каминной зоной. А также на территории планируется разместить "контактный" зоопарк: "Мы не будем привозить никаких лам и прочей экзотики. Здесь будут жить животные нашей полосы. Например, приехал стрелок на пару часов на полигон, взял семью. Пока он стреляет, они животных посмотрели, у камина чай попили…", — отмечает Бондарев.

После экскурсии, чтобы закрепить результат, Григорий привел журналистов на стрельбище. Знакомство с винтовкой Мосина образца 1891 года и с современным оружием — Lobaev ZOV и DXL-5 "Опустошитель".

Тактические наушники, "Калашников" и личный инструктаж перед тем, как положить палец на спусковой крючок. Эмоции зашкаливают!

Как поясняет директор "Ранчо", к ним приезжают не только спортсмены и профессионалы. Часто гостями бывают экскурсионные группы школьников, среди которых больше мальчишек. Им проводят экскурсию по полигону, а потом также приводят на стрельбище. И, как ни странно, здесь проводят девичники. "Девчонки собрались. Стреляют, визжат, все в восторге. Такой девичник точно не забудешь", — смеется Бондарев.

При всей легкости общения и опасности окружающих предметов, за все время на полигоне не было никаких ЧП. "Каждый инструктор на "Ранчо" несет ответственность за безопасность посетителей и готов на 100% поддержать эту обстановку", — резюмирует директор НСК "Ранчо".

На память каждый желающий может забрать с собой гильзы. "Главное не брать это (показывает патрон), а то это уже статья 222 УК РФ", — с улыбкой провожает нас Григорий.

После "Мустанга" и "Ранчо" настроение в группе журналистов очень приподнятое. Но региональный минтуризма и администрация города решили закрепить результат самым выигрышным вариантом — "Волжские термы".

Акватермальный комплекс работает в Новокуйбышевске с 2021 г. и сразу завоевал сердца горожан, а также гостей города. Здесь работает 11 саун и бань, включая "Арктическую", где температура -5 С. Соленые, классические, травяные… каждый найдет сауну по своим предпочтениям. Парные, где можно использовать веник, сопровождены помывочной и зоной отдыха с травяным чаем.

В русской бане есть расписание парений, который проводит профессиональный банщик. После — окунуться в купель с ледяной водой.

В "Волжских термах" шесть бассейнов. Один бассейн под открытым небом с морской водой, второй — с аэролавками, донными форсунками, гидропушками и волновой бочкой. Все рассчитано на полное расслабление.

Конечно же, "Термы" — это центр семейного отдыха. Для маленьких посетителей отдельный бассейн глубиной 60 см с горками, бассейн для самых маленьких и гейзерная зона. А также детская сауна, с приятной температурой и мультиками.

Все эти услуги (и даже больше) входят в стоимость посещения. При этом в перечне услуг "Волжских терм" много платных услуг. Если гость хочет сходить на массаж, сделать пилинг рыбками, пообедать, а также посетить чан на открытом воздухе — все это легко сделать с помощью браслета-ключа.

На этом наша экскурсия по "городу-спутнику" была закончена. Но это не говорит о том, что в Новокуйбышевске больше нечего посмотреть! Здесь несколько парков — "Парк Победы", "Солдатский лес", "Дубки"; здесь "Арка Победы", установленная к 70-летию годовщины Великой Победы; памятники выдающимся деятелям Новокуйбышевска; озера в черте города… А также знаменитый театр-студия "Грань", обладатель двух "Золотых масок"!

Прогулявшись по центру Новокуйбышевска с его интересной архитектурой, прикоснувшись к прошлому с помощью современных технологий, пообщавшись с людьми, которые горят своим делом и охотно делятся эмоциями и умениями, понимаешь, что Новокуйбышевск — это не просто город нефтехимии и заводов, а действительно город-звезда. Где каждый луч — это свое отдельное направление, такое независимое и так тесно связанное со всеми остальными. Многогранный и интересный, молодой, но со своим характером, город, в который хочется вернуться, чтобы узнать его немного больше. Тем более, что здесь можно активно проводить время всей семьей.