Из Самары в Оренбург: "Роснефть" представила новый туристический маршрут

"Уральский ветер" — так будет называться новый туристический маршрут, пролегающий через природные и культурные достопримечательности Самарской и Оренбургской областей. Совместный проект представили компания "Роснефть" и профильные министерства двух регионов-участников.

Презентация состоялась в Оренбурге на АЗС "Башнефть" (входит в "Роснефть"), где волонтеры компании провели тематическую викторину для автовладельцев с полезными призами, здесь же можно было сделать совместное фото с известными российскими автогонщиками команды LADA Sport ROSNEFT Михаилом Митяевым и Кириллом Ладыгиным.

Маршрут "Уральский ветер", протяженностью более 400 км, берет начало в Самаре, где расположен Этнопарк дружбы народов — архитектурный ансамбль из 20 аутентичных подворий, посвящённых этносам, проживающим на территории нашей области.

Продвигаясь в сторону Урала, путешественники могут посетить экопарк "Бариновская мельница". На его территории сохранилась единственная в России действующая ветряная мельница шатрового типа, которая была построена в 1848 году и признана объектом культурного наследия.

Далее на пути — Церковь Троицы живоначальной, своды которой расписывал уникальный живописец Григорий Журавлев. Рожденный без рук и без ног, он держал кисть зубами и создавал настоящие шедевры.

Автотуристы смогут посетить краеведческий музей в Нефтегорске с ретро-экспозицией "Старая квартира" и постоянными выставками "Древо жизни" и "Путешествие в недра земли".

На протяжении почти половины пути из Самарской в Оренбургскую область туристов будет сопровождать единственный на планете реликтовый массив с многовековыми сосновыми рощами — национальный парк "Бузулукский бор". Здесь растет одно из старейших деревьев России — Царица-Сосна, ее возраст превышает 300 лет!

Пещерный скит на территории Никольского женского монастыря в с. Покровка Новосергиевского района привлечет туристов возможностью пройти по разветвленным пещерным переходам, посетить подземный храм и искупаться в святом источнике.

Сразу несколько локаций ждут путешественников в Оренбурге — Губернаторский историко-краеведческий музей с древней коллекцией сарматских сокровищ, включая оружие, украшения и предметы быта, яшмовой комнатой Эрмитажа-Евразия.

Завершающая точка маршрута — музыкальная. Дом-музей Ростроповичей — мемориальный комплекс, рассказывающий о жизни в Оренбурге семьи великого музыканта современности. Гостей музея обязательно удивит реалистичная голограмма Мстислава Ростроповича, исполняющего Сюиту для виолончели № 1 Иоганна Себастьяна Баха.

Самарская и Оренбургская области — стратегические регионы присутствия "Роснефти". Компания представлена здесь производственными комплексами полного цикла. Здесь работают такие крупные предприятия как Сызранский, Куйбышевский и Новокуйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский завод масел и присадок, Новокуйбышевская нефтехимическая компания, "Самаранефтегаз", "Оренбургнефть" и другие.

"Уральский ветер" стал четвертым туристическим маршрутом, разработанным "Роснефтью" совместно с правительством Оренбургской области и третьим маршрутом — совместно с правительством Самарской области. Так, в нашем регионе ранее были открыты маршруты "Жигулевские выходные" и "Заволжские горизонты", охватывающие уникальные природные и культурные локации природного наследия Поволжья.

На всех маршрутах на оптимальном расстоянии расположены АЗС нефтяной компании, где туристы смогут заправить автомобиль гарантированно качественным топливом, комфортно отдохнуть и приобрести необходимые в дороге товары.