Самарские предприниматели повысили уровень бизнес знаний в акселераторе "ПРОбизнес"

Более 20 предпринимателей Самарской области успешно прошли обучение акселерационной программы "ПРОбизнес". Проект реализует министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный центр "Мой бизнес". На финальном дне акселератора участники презентовали свои проекты экспертной комиссии.

"Центр "Мой бизнес" предлагает предпринимателям широкий спектр образовательных программ, направленных на решение самых разных бизнес-задач. Спикеры делятся проверенными знаниями и практическим опытом в области бизнес-планирования, маркетинга, финансов и активно освещают современные тенденции, такие как применение искусственного интеллекта. Уверены, что участие в наших мероприятиях поможет предпринимателям в развитии их бизнес-проектов", — подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

В течение месяца участники акселератора осваивали азы эффективного управления бизнесом, навыки по упаковке и переупаковке своего дела, узнали секреты успешных продаж и продвижения товаров и услуг.

В качестве спикеров программы выступили федеральные и региональные эксперты, также участники интенсива получили поддержку наставников, которые помогли им качественно проработать бизнес-проекты.

Светлана Шахвалова — действующий предприниматель, развивает магазин автозапчастей и автотоваров в Похвистнево. На акселератор пришла с новым направлением бизнеса — продаже квадроциклов, скутеров и велосипедов. Подводя итоги обучения, Светлана отметила, что научилась мыслить стратегически, появился план развития проекта.

"Насыщенное обучение позволило мне проработать слабые стороны бизнеса, структурировать модель рынка и конкурентов, четко позиционировать свой продукт и ценностное предложение, появилась ясность в выборе инструментов развития, которые сегодня доступны бизнесу от государства", — пояснила Светлана Шахвалова.

В числе выпускников программы — Александр Вахненко, он занимается производством и продажей металлоконструкций. Бизнес-акселератор позволил не только проработать действующий бизнес, но и подтолкнул предпринимателя вернуться к проекту, который он начал развивать несколько лет назад.

"Для меня глобальный эффект от курса в том, что я вновь взялся за забытый проект. Полученные знания планирую применить для развития B2B-поисковой системы для промышленных закупок, — отмечает Александр Вахненко. — Очень полезный блок был по нейросетям, подтянул знания по маркетингу".

По итогам защиты проектов лучшие участники получат специальные призы: 100 тысяч рублей на рекламу бизнеса, рекламную кампанию на радиостанции, заказ полиграфической продукции.

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.