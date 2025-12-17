16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сбер: пилот сервиса "Плати частями" появился на биометрических терминалах ВТБ: спрос на ОМС увеличился на 50% с начала года ВТБ: треть россиян планируют культурный отдых в новогодние праздники ПСБ Благосостояние провело бизнес-встречи с клиентами ПСБ Private Banking и Orange Premium Club в Самаре НОВИКОМ предложил актуализировать меры господдержки для радиоэлектроники

Банки Финансы

Сбер: пилот сервиса "Плати частями" появился на биометрических терминалах

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сбер запустил сервис "Плати частями" на биометрических терминалах. Решение доступно для клиентов банка, которые теперь могут разделить стоимость покупки на части прямо в момент оплаты.

Сервис уже работает на ограниченном парке терминалов, после чего планируется поэтапное масштабирование на более широкую сеть в релевантных для решения отраслях, включая крупные федеральные сети. В рамках текущего запуска оплату частями можно оформить на сумму до 150 тыс. рублей.

Реализация решения в офлайн является развитием онлайн-сервиса "Плати частями", которым с момента запуска воспользовались более 1,5 млн человек. В новом формате Сбер тестирует перенос ключевых преимуществ сервиса — простоты, скорости и отсутствия бумажных процедур — в офлайн-среду.

При оплате на терминале клиенту может быть предложен вариант "Оплатить частями" — как отдельная кнопка или рекомендация, сформированная встроенной ML-моделью, которая оценивает склонность клиента к использованию рассрочки. При этом выбор способа оплаты полностью остаётся за покупателем. Для быстрой идентификации и непосредственной оплаты поддерживаются: биометрия, технология "Вжух", карта и NFC.

Биометрические терминалы Сбера также позволяют оставлять чаевые и оценивать заведения прямо через терминал, что добавляет дополнительную функциональность и удобство.

Для бизнеса сервис "Плати частями" становится инструментом роста: он снижает барьер для покупки, помогает увеличивать средний чек, стимулирует рост выручки, а также способствует привлечению новых клиентов и удержанию текущих за счёт более гибкого и комфортного клиентского опыта.

Дмитрий Блинов, директор дивизиона "Товарное кредитование" департамента "Занять и сберегать" Сбербанка:

"Запуск проекта сервиса "Плати частями" в офлайн откроет новые возможности для наших клиентов. Этот шаг позволяет интегрировать привычный для пользователей онлайн-опыт в реальный мир, предоставляя гибкость и удобство в процессе покупок. Мы уверены, что такое решение, как и другие наши сервисы, будет востребовано на рынке, обеспечивая комфорт и прозрачность финансовых операций".

Внедрение опции "Оплаты частями" в офлайн является частью масштабной стратегии развития одноимённого сервиса и формирования универсального финансового пространства, где клиенты Сбера всегда имеют удобный доступ к необходимым финансовым инструментам независимо от выбранного ими канала обслуживания.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4