НОВИКОМ рассказал о способах защиты клиентов от мошенников

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ.
Эксперт банка НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) рассказал о механизмах, используемых мошенниками для вовлечения граждан в преступные схемы, и методах защиты от них. Выступление прошло в рамках конференции "Поведенческая экономика в банковской сфере: от теории к практике", организованной Высшей школой экономики и управления Южно-Уральского государственного университета.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Управляющий НОВИКОМа в Челябинске Ирина Кудрякова представила работу банка в части противодействия мошенничеству. Она включает системное информирование клиентов о схемах злоумышленников и действиях, которые помогут не потерять деньги и не стать соучастником преступления.

"Зачастую, находясь под воздействием манипуляций и запугивания, человек принимает неправильные решения. Поэтому важно уметь распознать мошенника и сразу же прекратить разговор. Простая фраза "Я вам перезвоню" может спасти вас и ваших близких", — отметила эксперт НОВИКОМа.

Также она рассказала о выстраивании системы защиты накоплений граждан со стороны финансовых организаций, включающую в себя ограничение на снятие наличных в банкоматах и введение периода охлаждения в кредитовании.

НОВИКОМ активно противодействует мошенничеству, поддерживая все меры, инициируемые Банком России. Помимо этого, банк на протяжении нескольких лет реализует собственный образовательный курс по финансовой грамотности на промышленных предприятиях страны. Его слушатели не только получают навыки эффективного управления личными финансами, но и учатся распознавать мошенников.

