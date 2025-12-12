Сбер развивает технологию "Вжух": к сервису подключился "Цифра банк"

Сбер как разработчик технологии бесконтактной оплаты "Вжух" расширяет партнёрскую экосистему сервиса. К числу банков, использующих "Вжух" на своей стороне, присоединился "Цифра банк" — его клиенты получили возможность оплачивать покупки с iPhone с использованием Bluetooth Low Energy (BLE).
"Вжух" — это технология Сбера, которая позволяет проводить оплату смартфоном, даже при отсутствии подключения к интернету на устройстве клиента. Сейчас сервис доступен на 1,5 млн новых биометрических терминалов Сбера, поддерживающих BLE‑оплату, и становится единым технологическим стандартом для рынка.
Клиентам "Цифра банка" для оплаты с iPhone достаточно включить Bluetooth, войти в мобильное приложение банка, нажать "оплатить телефоном", поднести смартфон к терминалу и подтвердить операцию. Если у клиента несколько карт, он может выбрать нужную перед оплатой.
Все взаимодействие строится на инфраструктуре и технологиях "Вжух", которые Сбер развивает и масштабирует для банков‑партнёров. "Вжух" открыт к реализации для всех банков и пользуется спросом на рынке: сервис уже запущен в приложении Т‑Банка. Интерес к подключению проявили более 40 банков, два из которых подключат сервис до конца года.
Последние комментарии
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.