Сбер развивает технологию "Вжух": к сервису подключился "Цифра банк"

Сбер как разработчик технологии бесконтактной оплаты "Вжух" расширяет партнёрскую экосистему сервиса. К числу банков, использующих "Вжух" на своей стороне, присоединился "Цифра банк" — его клиенты получили возможность оплачивать покупки с iPhone с использованием Bluetooth Low Energy (BLE).

"Вжух" — это технология Сбера, которая позволяет проводить оплату смартфоном, даже при отсутствии подключения к интернету на устройстве клиента. Сейчас сервис доступен на 1,5 млн новых биометрических терминалов Сбера, поддерживающих BLE‑оплату, и становится единым технологическим стандартом для рынка.

Клиентам "Цифра банка" для оплаты с iPhone достаточно включить Bluetooth, войти в мобильное приложение банка, нажать "оплатить телефоном", поднести смартфон к терминалу и подтвердить операцию. Если у клиента несколько карт, он может выбрать нужную перед оплатой.

Все взаимодействие строится на инфраструктуре и технологиях "Вжух", которые Сбер развивает и масштабирует для банков‑партнёров. "Вжух" открыт к реализации для всех банков и пользуется спросом на рынке: сервис уже запущен в приложении Т‑Банка. Интерес к подключению проявили более 40 банков, два из которых подключат сервис до конца года.