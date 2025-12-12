16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сбер развивает технологию "Вжух": к сервису подключился "Цифра банк" ВТБ предупреждает о мошеннической схеме со "школьными дневниками" Картами Сбера теперь можно платить со смарт‑часов с приложением FlipUp Конференция Data Fusion 2026 состоится 8–9 апреля в Москве В ВТБ раскрыли, почему после Нового года рубль будет двигаться к 100 за доллар

Банки Финансы

Сбер развивает технологию "Вжух": к сервису подключился "Цифра банк"

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сбер как разработчик технологии бесконтактной оплаты "Вжух" расширяет партнёрскую экосистему сервиса. К числу банков, использующих "Вжух" на своей стороне, присоединился "Цифра банк" — его клиенты получили возможность оплачивать покупки с iPhone с использованием Bluetooth Low Energy (BLE).

"Вжух" — это технология Сбера, которая позволяет проводить оплату смартфоном, даже при отсутствии подключения к интернету на устройстве клиента. Сейчас сервис доступен на 1,5 млн новых биометрических терминалов Сбера, поддерживающих BLE‑оплату, и становится единым технологическим стандартом для рынка.

Клиентам "Цифра банка" для оплаты с iPhone достаточно включить Bluetooth, войти в мобильное приложение банка, нажать "оплатить телефоном", поднести смартфон к терминалу и подтвердить операцию. Если у клиента несколько карт, он может выбрать нужную перед оплатой.

Все взаимодействие строится на инфраструктуре и технологиях "Вжух", которые Сбер развивает и масштабирует для банков‑партнёров. "Вжух" открыт к реализации для всех банков и пользуется спросом на рынке: сервис уже запущен в приложении Т‑Банка. Интерес к подключению проявили более 40 банков, два из которых подключат сервис до конца года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4