Банки Финансы

В ВТБ спрогнозировали появление "великих комбинаторов" среди хакеров будущего

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Развитие автономных ИТ-систем — агентов на базе технологий искусственного интеллекта — в перспективе ближайших лет приведет к освобождению большого количества ресурсов среди хакеров и появлению "великих комбинаторов", которые будут создавать масштабные стратегии хакерских атак на различные структуры, сообщил в аналитическом обзоре ВТБ "Безопасность в банке будущего" Вадим Кулик, заместитель президента — председателя правления ВТБ.

Одним из основных ИТ-трендов на ближайшие несколько лет станет активное развитие ИИ-агентов — ИТ-систем, способных самостоятельно инициировать те или иные решения и выполнять действия для достижения заданных целей, отметил Вадим Кулик. Развитие больших языковых моделей обеспечит создание целых мультиагентных систем, в которых большое число ИИ-агентов будут взаимодействовать между собой для выполнения поставленных задач.

"Совершенствование мультиагентных систем будет способствовать кратному росту скорости поиска уязвимостей хакерами. Высвобождение ресурсов приведет к тому, что в среде хакеров в перспективе ближайших лет появятся "великие комбинаторы", которые будут создавать стратегии атак, планировать ключевые сценарии и др., тогда как всю рутину возьмут на себя ИИ-агенты. На стороне защищающихся организаций ситуация будет развиваться аналогично: будут специалисты, выстраивающие периметр защиты на стратегическом уровне, а вся механическая работа, в том числе написание кода, будет автоматизирована с помощью ИИ-агентов", — отмечает Вадим Кулик.

Развитие ИИ-агентов также приведет к масштабным изменениям пользовательских сценариев при получении услуг, продолжил топ-менеджер. "Будет появляться все больше ИИ-агентов — как на стороне бизнеса, для оказания услуг клиентам и пользователям, так и на стороне самих клиентов и пользователей — для получения ими качественных услуг от различных поставщиков. Соответственно, с развитием ИИ в каналах для общения возникнут цепочки, в которые будут встроены ИИ-агенты. В этом случае уже не клиенты будут напрямую взаимодействовать с приложением банка, а сначала клиент будет обращаться к своему агенту, а уже пользовательский агент будет контактировать с агентом бизнеса. Это, в свою очередь, потребует адаптации ИТ-систем всех сервисов", — отметил Вадим Кулик.

Аналитический обзор "Безопасность в банке будущего" подготовлен Центром технологических исследований ВТБ специально к Уральскому форуму "Кибербезопасность в финансах". В него вошел анализ широкого спектра российских и зарубежных источников, а также социологическое исследование банка по отношению россиян к атакам на банки и деятельности мошенников.

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

