НОВИКОМ опубликовал отчетность по РСБУ по итогам 2025 года

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) опубликовал бухгалтерскую отчетность по РСБУ за 2025 год. Банк продолжает наращивать рыночные позиции по размеру совокупных активов и капитала. В частности, активы банка на 1 января 2026 года выросли на 41,1%, и составили 1 465,0 млрд рублей. Это позволило НОВИКОМу закрепиться в ТОП-15 российских финансовых организаций. Прибыль банка за отчетный период составила 26,5 млрд рублей.

В 2025 году кредитные организации работали в условиях сохранения высокой ключевой ставки, что привело к охлаждению кредитования и сокращению спроса на заемные средства со стороны промышленности. Несмотря на это, НОВИКОМ показал уверенный рост по всем направлениям бизнеса. Он был достигнут за счет продолжения диверсификации ресурсной базы, стабильного уровня достаточности капитала, грамотного управления кредитным портфелем.

Банк оперативно адаптировался к сложившимся условиям, заместил пассивы и нарастил темпы кредитования, сохраняя требования к устойчивому риск-профилю клиентов. Были усовершенствованы бизнес-процессы, расширена продуктовая линейка, чтобы предложить наилучшие рыночные условия для предприятий промышленности и частных клиентов — работников компаний-стратегических партнеров банка.

В результате объем собственного капитала банка вырос на 9,1% — до 129,3 млрд рублей, чистая прибыль достигла 26,5 млрд рублей. При этом рентабельность капитала составила 21,1% — это один из лучших результатов в банковской системе. Позитивную динамику демонстрировала и ресурсная база банка, объем остатков на счетах вырос на 49% до 1 329,7 млрд рублей.

В 2025 году НОВИКОМ финансировал промышленность с использованием таких ключевых инструментов господдержки, таких как Кластерная инвестиционная платформа, займы Фонда развития промышленности (ФРП), Фабрика проектного финансирования. В интересах предпринимателей банк развивает сотрудничество с региональными ТПП, ФРП и гарантийными фондами. Опираясь на свой опыт, НОВИКОМ одним из первых в России запустил проектный офис, который выступает навигатором по инструментам господдержки и привлечению капитала.

Высокие результаты работы банка подтверждаются независимыми оценками ведущих рейтинговых агентств. В течение отчетного года они повысили свои оценки: агентства "Эксперт РА" и "НКР" подняли рейтинги банка до уровня ruAA и АА.ru соответственно, а "НРА" и "АКРА" подтвердили их на уровне "АА|ru|" и "АА- (RU)", изменив прогноз на "позитивный".

Кроме того, в январе 2026 года китайское агентство CSCI Pengyuan присвоило НОВИКОМу первичный кредитный рейтинг на уровне "AA+" со стабильным прогнозом по национальной шкале Китая.

"Прошлый год стал очень насыщенным и продуктивным для банка, это отражено в показателях и рейтинговых оценках. НОВИКОМ подтвердил, что является высокоэффективным финансовым активом и надежным партнером российской промышленности. Сегодня банк работает не только с предприятиями Ростеха, но и последовательно расширяет деятельность за ее периметром, опираясь на накопленный опыт, отраслевые компетенции и глубокое понимание потребностей высокотехнологичных производств. Это позволяет нам укреплять позиции универсального банка, способного эффективно сопровождать проекты любой сложности. Мы намерены и дальше развиваться, внося вклад в достижение технологического лидерства и устойчивый рост российской экономики", — заявила Председатель Правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш Елена Георгиева.