В Сызрани ликвидируют золоотвал и пруд-накопитель сланцевого завода

В Сызрани в 2025 г. начались проектно-изыскательские работы по двум объектам бывшего сланцевого завода: золоотвал и технический пруд-накопитель. Оба объекта включены в ГРОНВОС в 2023 году.

Проводятся геодезические, геологические и экологические исследования с отбором проб.

Параллельно продолжаются проектно-изыскательские работы по двум объектам накопленного вреда в Тольятти на территории бывшего завода "Фосфор". Разработку проектов и получение необходимых экспертиз по всем объектам планируется завершить в декабре 2026 года.

Проект рекультивации еще одного объекта — Мазутного озера в Самаре — проходит государственные экспертизы.

Их ликвидация планируется по федеральному проекту "Генеральная уборка" нацпроекта "Экологическое благополучие", сообщает пресс-служба минприроды Самарской области.