В Сызрани ликвидируют золоотвал и пруд-накопитель сланцевого завода

В Сызрани в 2025 г. начались проектно-изыскательские работы по двум объектам бывшего сланцевого завода: золоотвал и технический пруд-накопитель. Оба объекта включены в ГРОНВОС в 2023 году.
Проводятся геодезические, геологические и экологические исследования с отбором проб.
Параллельно продолжаются проектно-изыскательские работы по двум объектам накопленного вреда в Тольятти на территории бывшего завода "Фосфор". Разработку проектов и получение необходимых экспертиз по всем объектам планируется завершить в декабре 2026 года.
Проект рекультивации еще одного объекта — Мазутного озера в Самаре — проходит государственные экспертизы.
Их ликвидация планируется по федеральному проекту "Генеральная уборка" нацпроекта "Экологическое благополучие", сообщает пресс-служба минприроды Самарской области.
Последние комментарии
Все уже давно попилено и вычищено …..
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!