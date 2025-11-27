Самарские лесники заготовили более 10 тонн семян для лесовосстановления

Заготовка семян для лесовосстановления региона ведется в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие". В этом году на территории Самарской области планом предусмотрена заготовка семян лесных растений в объеме более 7 тонн семян дуба, березы, сосны, ясеня и других пород. К концу ноября лесники уже заготовили более 10 тонн семян.

"Лесные управления перевыполнили задачу за счет заготовки сверх плана семян березы и желудей дуба. Это хороший результат, который позволит вырастить в питомниках столько посадочного материала, сколько нам требуется для лесовосстановительных работ в последующие годы", — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

С наступлением заморозков начался сбор шишек сосны — именно в это время они достигают оптимальной степени зрелости. Заготовка ведется во всех лесничествах региона, где есть хвойные насаждения. В том числе и на территории специальной плантации Ново-Буянского лесничества: здесь на площади более 26 га растут хвойные деревья с хорошей наследственностью, и, соответственно, их семена высокого посевного качества.

"Выход семян составляет 1%. Сейчас собрано почти 15 тонн шишек. Еще 4 тонны планируем заготовить до первых чисел декабря, чтобы получить 190 кг семян. Это полностью ручная и кропотливая работа. Каждую шишку наши специалисты собирают именно с дерева, проверяют целостность и форму. Те, что лежат на земле, неровные и подпорченные лесными вредителями, — не подходят для заготовки", — добавил Ефимов.

Собранные шишки направляются в Ново-Буянскую сушильную станцию, где в специальных печах и под определенной температурой происходит раскрытие шишек и выход самих семян. Как и посевной материал других пород, они партиями отправляются на экспертизу качества в Самарскую лесосеменную станцию. Весной лесники высеют этот семенной материал в лесных питомниках области, а через два года уже окрепшие саженцы пополнят лесной фонд региона.

Напомним, что в Самарской области площадь лесовосстановления ежегодно превышает площадь вырубленных и погибших насаждений. Для воспроизводства лесов за 6 лет было выращено более 30 млн сеянцев основных лесообразующих пород, а объем заготовленных для этого семян составил порядка 60 тонн. В 2025 году по нацпроекту на территории гослесфонда было высажено более 850 гектаров и по результатам инвентаризации посадок прошлых лет переведены в покрытую лесом площадь 380 гектаров.