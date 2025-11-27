16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские лесники заготовили более 10 тонн семян для лесовосстановления Областной суд пересмотрит генплан Самары из-за "пропавших" лесов Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей В Самарской области ликвидировали 21 несанкционированную свалку Сызранский НПЗ подвёл итоги конкурса "Свежий взгляд" для юных защитников Волги

Экология Общество

Самарские лесники заготовили более 10 тонн семян для лесовосстановления

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Заготовка семян для лесовосстановления региона ведется в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие". В этом году на территории Самарской области планом предусмотрена заготовка семян лесных растений в объеме более 7 тонн семян дуба, березы, сосны, ясеня и других пород. К концу ноября лесники уже заготовили более 10 тонн семян.

"Лесные управления перевыполнили задачу за счет заготовки сверх плана семян березы и желудей дуба. Это хороший результат, который позволит вырастить в питомниках столько посадочного материала, сколько нам требуется для лесовосстановительных работ в последующие годы", — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

С наступлением заморозков начался сбор шишек сосны — именно в это время они достигают оптимальной степени зрелости. Заготовка ведется во всех лесничествах региона, где есть хвойные насаждения. В том числе и на территории специальной плантации Ново-Буянского лесничества: здесь на площади более 26 га растут хвойные деревья с хорошей наследственностью, и, соответственно, их семена высокого посевного качества.

"Выход семян составляет 1%. Сейчас собрано почти 15 тонн шишек. Еще 4 тонны планируем заготовить до первых чисел декабря, чтобы получить 190 кг семян. Это полностью ручная и кропотливая работа. Каждую шишку наши специалисты собирают именно с дерева, проверяют целостность и форму. Те, что лежат на земле, неровные и подпорченные лесными вредителями, — не подходят для заготовки", — добавил Ефимов.

Собранные шишки направляются в Ново-Буянскую сушильную станцию, где в специальных печах и под определенной температурой происходит раскрытие шишек и выход самих семян. Как и посевной материал других пород, они партиями отправляются на экспертизу качества в Самарскую лесосеменную станцию. Весной лесники высеют этот семенной материал в лесных питомниках области, а через два года уже окрепшие саженцы пополнят лесной фонд региона.

Напомним, что в Самарской области площадь лесовосстановления ежегодно превышает площадь вырубленных и погибших насаждений. Для воспроизводства лесов за 6 лет было выращено более 30 млн сеянцев основных лесообразующих пород, а объем заготовленных для этого семян составил порядка 60 тонн. В 2025 году по нацпроекту на территории гослесфонда было высажено более 850 гектаров и по результатам инвентаризации посадок прошлых лет переведены в покрытую лесом площадь 380 гектаров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Андрей ОкнаСамара 19 сентября 2024 05:43 Жители выступили против появления завода по переработке вторичного алюминия в Кинеле

Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30