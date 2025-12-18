16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ученые выявили дефицит деревьев в Самаре Еще 60 памятников природы региона - под двойной защитой В Самаре появились 54 контейнера для сбора одежды на переработку Самарское МП "Благоустройство" заплатит 46 млн руб. за грязный снег Более 340 тонн мусора вывезено с земель лесного фонда Самарской области

Экология Общество

В Самарской области завершается экспертиза семян для лесовосстановления 2026 года

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Лесничества Самарской области перевыполнили план заготовки семян для лесовосстановления — более 10 тонн различных пород для выращивания посадочного материала. Такая работа ведется по федеральному проекту "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие".

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

Перед тем, как собранный материал высеют в лесных питомниках региона, семена проходят проверку на Самарской лесосеменной станции. К середине декабря уже завершена экспертиза семян лиственных пород деревьев, сейчас исследуют семена сосны.

"Семена вкладываем на специальные салфетки и проращиваем на аппарате Якобсена при постоянной температуре 24 градуса тепла. Здесь они находятся 15 дней, после чего по ГОСТу определяем класс качества семян — от первого до третьего. Для посева используют все три класса. При этом для низшего, третьего класса, нужна двойная норма высева, чтобы получить столько сеянцев, сколько нужно для высадки в лесном фонде", — рассказывает заместитель начальника отдела "Самарская лесосеменная станция" Оксана Калашникова.

Специалисты различными методами определяют посевные качества семян: чистоту, всхожесть, жизнеспособность. Параллельно с этим все партии проходят фитопатологический анализ — тестирование на наличие грибов и паразитов.

"Материал на неделю помещаем в термостат, где прорастают все патогены. Затем под микроскопом определяем степень зараженности семян. Если вовремя не выявить возбудителей и не обработать семена, они могут либо сгнить, либо погибнуть на этапе побегов. Все рекомендации обязательно направляем лесоводам, которые будут высевать материал в питомниках", — добавила Калашникова.

После прохождения всех проверок выдается обязательный документ — удостоверение о качестве семян. Такая работа необходима, чтобы обеспечить хорошую приживаемость сеянцев и здоровье будущего леса.

Лесоводы выращивают из семян сеянцы от года до двух лет, а затем этот посадочный материал высаживается на подготовленные участки лесного фонда. В 2025 г. по нацпроекту "Экологическое благополучие" было выращено 5,6 млн сеянцев, что позволило провести лесовоссстановление на 907 гектарах.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Андрей ОкнаСамара 19 сентября 2024 05:43 Жители выступили против появления завода по переработке вторичного алюминия в Кинеле

Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4