Еще 60 памятников природы региона под двойной защитой

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал распоряжение об установлении охранных зон 60 памятников природы регионального значения. Теперь охранная зона создана у памятников природы "Кондурчинская лесостепь", "Гора Копейка", "Малокинельские нагорные дубравы", "Грековский лес", "Дол Верблюдка", "Попов сад", "Дубовый древостой", "Кошкинская балка" и десятков других ценных территорий. Всего в Самарской области 211 ООПТ регионального значения, и 162 из них имеют утвержденные охранные зоны.

"Природные процессы не признают административных границ, и для защиты ООПТ от антропогенной нагрузки создаются такие буферные территории. Это дополнительная гарантия сохранности памятников природы со стороны государства", — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Все действующие ограничения прописаны в положении об охранной зоне конкретной ООПТ, но общее правило — запрещена любая деятельность, которая может оказать негативное воздействие на памятники природы. Например, строительство хозяйственных объектов, жилых зданий, плотин и автодорог, мелиорация и применение химических препаратов. Работа по созданию ООПТ регионального значения и их охранных зон ведется министерством природных ресурсов и экологии по областной госпрограмме "Охрана окружающей среды Самарской области" и является одной из главных задач национального проекта "Экологическое благополучие".

"В 2015 году по заданию минприроды региона мы разработали критерии выделения охранных зон и спроектировали общую схему их размещения. Критерии достаточно объемные, каждая охранная зона — это отдельный объект со своим индивидуальным проектом границ и режимом охраны. Это важная часть памятника природы, его продолжение. Уже в 2016 году по нашему проекту были утверждены первые три охранные зоны, в 2017 — еще три, в 2025 — 60 охранных зон. Надеемся, что в 2026 году все памятники природы будут обеспечены такими территориями, и будут наконец-то созданы новые ООПТ", — рассказал природоохранный биолог Алексей Паженков.

Созданию охранной зоны предшествует комплексное обследование, в котором учитывается биоразнообразие территории, краснокнижные виды растений и животных, организация территориальной охраны природного комплекса, кадастровые работы, согласование и корректировка проектов.

Информация государственного кадастра недвижимости о наличии ООПТ и охранных зон обязательно учитывается при разработке территориальных комплексных схем, генеральных планов развития территорий, проектировании зданий, дорог и линейных объектов. Также земельные участки, которые включены в границы охранной зоны, не изымаются у собственников или землепользователей. Но пользоваться ими можно с учётом установленного для них правового режима, закреплённого в положении об охранной зоне.

Важно помнить, что за нарушение режима охранных зон действует административная ответственность. Для граждан она составляет до 4 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 500 тысяч рублей. В обоих случаях возможна конфискация орудий совершения правонарушения. В случае причинения значительного ущерба при нарушении режима охранной зоны памятника природы предусмотрена уголовная ответственность по статье 262 Уголовного кодекса РФ. При этом нанесенный ущерб считается отдельно и может достигать десятков миллионов рублей.