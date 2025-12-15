16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Еще 60 памятников природы региона под двойной защитой В Самаре появилось 54 контейнера для сбора одежды на переработку Самарское МП "Благоустройство" заплатит 46 млн руб. за грязный снег Более 340 тонн мусора вывезено с земель лесного фонда Самарской области От посадок до дронов: как в Самарской области защищают и восстанавливают леса

Экология Общество

Еще 60 памятников природы региона под двойной защитой

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал распоряжение об установлении охранных зон 60 памятников природы регионального значения. Теперь охранная зона создана у памятников природы "Кондурчинская лесостепь", "Гора Копейка", "Малокинельские нагорные дубравы", "Грековский лес", "Дол Верблюдка", "Попов сад", "Дубовый древостой", "Кошкинская балка" и десятков других ценных территорий. Всего в Самарской области 211 ООПТ регионального значения, и 162 из них имеют утвержденные охранные зоны.

"Природные процессы не признают административных границ, и для защиты ООПТ от антропогенной нагрузки создаются такие буферные территории. Это дополнительная гарантия сохранности памятников природы со стороны государства", — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Все действующие ограничения прописаны в положении об охранной зоне конкретной ООПТ, но общее правило — запрещена любая деятельность, которая может оказать негативное воздействие на памятники природы. Например, строительство хозяйственных объектов, жилых зданий, плотин и автодорог, мелиорация и применение химических препаратов. Работа по созданию ООПТ регионального значения и их охранных зон ведется министерством природных ресурсов и экологии по областной госпрограмме "Охрана окружающей среды Самарской области" и является одной из главных задач национального проекта "Экологическое благополучие".

"В 2015 году по заданию минприроды региона мы разработали критерии выделения охранных зон и спроектировали общую схему их размещения. Критерии достаточно объемные, каждая охранная зона — это отдельный объект со своим индивидуальным проектом границ и режимом охраны. Это важная часть памятника природы, его продолжение. Уже в 2016 году по нашему проекту были утверждены первые три охранные зоны, в 2017 — еще три, в 2025 — 60 охранных зон. Надеемся, что в 2026 году все памятники природы будут обеспечены такими территориями, и будут наконец-то созданы новые ООПТ", — рассказал природоохранный биолог Алексей Паженков.

Созданию охранной зоны предшествует комплексное обследование, в котором учитывается биоразнообразие территории, краснокнижные виды растений и животных, организация территориальной охраны природного комплекса, кадастровые работы, согласование и корректировка проектов.
Информация государственного кадастра недвижимости о наличии ООПТ и охранных зон обязательно учитывается при разработке территориальных комплексных схем, генеральных планов развития территорий, проектировании зданий, дорог и линейных объектов. Также земельные участки, которые включены в границы охранной зоны, не изымаются у собственников или землепользователей. Но пользоваться ими можно с учётом установленного для них правового режима, закреплённого в положении об охранной зоне.

Важно помнить, что за нарушение режима охранных зон действует административная ответственность. Для граждан она составляет до 4 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 500 тысяч рублей. В обоих случаях возможна конфискация орудий совершения правонарушения. В случае причинения значительного ущерба при нарушении режима охранной зоны памятника природы предусмотрена уголовная ответственность по статье 262 Уголовного кодекса РФ. При этом нанесенный ущерб считается отдельно и может достигать десятков миллионов рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Андрей ОкнаСамара 19 сентября 2024 05:43 Жители выступили против появления завода по переработке вторичного алюминия в Кинеле

Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4